عربي
https://sputnikarabic.ae/20230326/زاخاروفا-أطفال-أوكرانيا-يواجهون-الاستغلال-الجنسي-في-أوروبا-1075168153.html
زاخاروفا: أطفال أوكرانيا يواجهون الاستغلال الجنسي في أوروبا
زاخاروفا: أطفال أوكرانيا يواجهون الاستغلال الجنسي في أوروبا
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن أطفال أوكرانيا يواجهون مشكلات التهميش بمختلف مظاهره، وصولا إلى الاستغلال الجنسي في أوروبا،... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T19:19+0000
2023-03-26T19:19+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948278_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_8c29f31be068b3470329d9ef36495acb.jpg
وقالت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "الأطفال الذين انتهى بهم المطاف في أوروبا بعد الإجلاء من أوكرانيا يواجهون بانتظام مشكلات التهميش بمظاهره المختلفة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر".وكانت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، أعلنت منذ أيام، تأييد رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، لاقتراح حول إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في جرائم نظام كييف ضد الأطفال.وأيد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فيكتوروفيتش فولودين، اقتراح إنشاء لجنة برلمانية لإجراء تحقيق مناسب.وأضافت كوزنتسوفا: "المنظمات الحقوقية الدولية في الدول الأخرى، بدأت بتسجيل إجراءات غير قانونية من قبل نظام كييف، ضد أطفال أوكرانيا، بما فيهم الأيتام. ولجأنا إلى لجنة التحقيق طلباً للمساعدة، وبفضلهم (في اللجنة) تمكنا من إعادة بعض الأطفال من غرب أوكرانيا، والبعض الآخر تم إحضاره من قبل الأقارب بطرق أخرى مختلفة".وأشارت بشكل خاص إلى فئة الأيتام الذين تم إخراجهم من دور الأيتام، والذين لا يدافع عنهم أحد، ولا يدق ناقوس الخطر بشأنهم، وأن مصيرهم لا يزال مجهولا.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الناتو-لا-نرى-تغييرات-في-وضع-روسيا-النووي-تدفعنا-لتعديل-سياستنا-1075159209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948278_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_e16b60f647b53b179e0529112602a449.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

زاخاروفا: أطفال أوكرانيا يواجهون الاستغلال الجنسي في أوروبا

19:19 GMT 26.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن أطفال أوكرانيا يواجهون مشكلات التهميش بمختلف مظاهره، وصولا إلى الاستغلال الجنسي في أوروبا، لافتة إلى أن قلق الأوروبيين بشأن مصير الأطفال الذين أخلتهم روسيا من منطقة الحرب "نفاق".
وقالت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "الأطفال الذين انتهى بهم المطاف في أوروبا بعد الإجلاء من أوكرانيا يواجهون بانتظام مشكلات التهميش بمظاهره المختلفة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر".

وأشارت إلى أن العديد من المشكلات واجهتها الدول الأوروبية بسبب المهاجرين الأوكرانيين، ما اضطر بعض الدول وخاصة إستونيا، إلى إغلاق البلاد أمام اللاجئين في وقت ما بعد بدء الهجرة الجماعية.


وكانت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، أعلنت منذ أيام، تأييد رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، لاقتراح حول إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في جرائم نظام كييف ضد الأطفال.
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الناتو: لا نرى تغييرات في وضع روسيا النووي تدفعنا لتعديل سياستنا
16:12 GMT

وكتبت كوزنتسوفا على قناة "تلغرام": "تتواصل منذ أكثر من عام، جرائم نظام كييف ضد أطفال دونباس. عشرات القتلى من الأطفال، مئات الجرحى، والأيتام الذين نُقلوا إلى الخارج، وأطفال المواطنين الروس المحتجزين على أراضي أوكرانيا كرهائن، وتُعرض على عائلاتهم شروط مختلفة لعودة أطفالهم… والآن حان الوقت للإعلان على نطاق واسع عن جرائم أوكرانيا ضد الأطفال ومحاولة وقف الإفلات من العقاب على هذه الجرائم".

وأيد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فيكتوروفيتش فولودين، اقتراح إنشاء لجنة برلمانية لإجراء تحقيق مناسب.

وأضافت كوزنتسوفا: "المنظمات الحقوقية الدولية في الدول الأخرى، بدأت بتسجيل إجراءات غير قانونية من قبل نظام كييف، ضد أطفال أوكرانيا، بما فيهم الأيتام. ولجأنا إلى لجنة التحقيق طلباً للمساعدة، وبفضلهم (في اللجنة) تمكنا من إعادة بعض الأطفال من غرب أوكرانيا، والبعض الآخر تم إحضاره من قبل الأقارب بطرق أخرى مختلفة".

وأشارت بشكل خاص إلى فئة الأيتام الذين تم إخراجهم من دور الأيتام، والذين لا يدافع عنهم أحد، ولا يدق ناقوس الخطر بشأنهم، وأن مصيرهم لا يزال مجهولا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала