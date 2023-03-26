https://sputnikarabic.ae/20230326/زاخاروفا-أطفال-أوكرانيا-يواجهون-الاستغلال-الجنسي-في-أوروبا-1075168153.html

زاخاروفا: أطفال أوكرانيا يواجهون الاستغلال الجنسي في أوروبا

زاخاروفا: أطفال أوكرانيا يواجهون الاستغلال الجنسي في أوروبا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن أطفال أوكرانيا يواجهون مشكلات التهميش بمختلف مظاهره، وصولا إلى الاستغلال الجنسي في أوروبا،... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T19:19+0000

2023-03-26T19:19+0000

2023-03-26T19:19+0000

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وقالت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "الأطفال الذين انتهى بهم المطاف في أوروبا بعد الإجلاء من أوكرانيا يواجهون بانتظام مشكلات التهميش بمظاهره المختلفة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر".وكانت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا كوزنتسوفا، أعلنت منذ أيام، تأييد رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، لاقتراح حول إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في جرائم نظام كييف ضد الأطفال.وأيد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فيكتوروفيتش فولودين، اقتراح إنشاء لجنة برلمانية لإجراء تحقيق مناسب.وأضافت كوزنتسوفا: "المنظمات الحقوقية الدولية في الدول الأخرى، بدأت بتسجيل إجراءات غير قانونية من قبل نظام كييف، ضد أطفال أوكرانيا، بما فيهم الأيتام. ولجأنا إلى لجنة التحقيق طلباً للمساعدة، وبفضلهم (في اللجنة) تمكنا من إعادة بعض الأطفال من غرب أوكرانيا، والبعض الآخر تم إحضاره من قبل الأقارب بطرق أخرى مختلفة".وأشارت بشكل خاص إلى فئة الأيتام الذين تم إخراجهم من دور الأيتام، والذين لا يدافع عنهم أحد، ولا يدق ناقوس الخطر بشأنهم، وأن مصيرهم لا يزال مجهولا.

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