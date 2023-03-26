https://sputnikarabic.ae/20230326/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-تشيلي-1075139429.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت بالتوقيت المحلي، تشيلي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T02:49+0000
2023-03-26T02:49+0000
2023-03-26T02:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع في الساعة 21.02 بالتوقيت المحلي يوم السبت (3.02 بتوقيت موسكو الأحد) على بعد 24 كيلومترا جنوب منجم (كوياواسي ثالث أكبر منتج عالمي للنحاس، بشمال البلاد) وبعمق 106 كيلومترات.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20230311/تشيلي-تعديل-حكومي-يشمل-خمسة-وزراء-بينهم-وزيرة-الشؤون-الخارجية-1074592155.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تشيلي, زلزال, مد
العالم, أخبار تشيلي, زلزال, مد
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت بالتوقيت المحلي، تشيلي.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع في الساعة 21.02 بالتوقيت المحلي يوم السبت (3.02 بتوقيت موسكو الأحد) على بعد 24 كيلومترا جنوب منجم
(كوياواسي ثالث أكبر منتج عالمي للنحاس، بشمال البلاد) وبعمق 106 كيلومترات.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.