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https://sputnikarabic.ae/20230326/زلزال-بقوة-55-درجة-يضرب-تشيلي-1075139429.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت بالتوقيت المحلي، تشيلي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T02:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع في الساعة 21.02 بالتوقيت المحلي يوم السبت (3.02 بتوقيت موسكو الأحد) على بعد 24 كيلومترا جنوب منجم (كوياواسي ثالث أكبر منتج عالمي للنحاس، بشمال البلاد) وبعمق 106 كيلومترات.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
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العالم, أخبار تشيلي, زلزال, مد
العالم, أخبار تشيلي, زلزال, مد

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي

02:49 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / Alvaro Vidalإنشقاق الطريق بعد زلزال قوي (7,7 بمقياس ريختر) ضرب تشيلي، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016
إنشقاق الطريق بعد زلزال قوي (7,7 بمقياس ريختر) ضرب تشيلي، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / Alvaro Vidal
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، مساء السبت بالتوقيت المحلي، تشيلي.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع في الساعة 21.02 بالتوقيت المحلي يوم السبت (3.02 بتوقيت موسكو الأحد) على بعد 24 كيلومترا جنوب منجم (كوياواسي ثالث أكبر منتج عالمي للنحاس، بشمال البلاد) وبعمق 106 كيلومترات.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.
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ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
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