https://sputnikarabic.ae/20230326/زيادة-عدد-الزوار-الدوليين-لقطر-بنسبة-347-1075163384.html

زيادة عدد الزوار الدوليين لقطر بنسبة 347%

زيادة عدد الزوار الدوليين لقطر بنسبة 347%

ارتفع عدد الزوار الدوليين لدولة قطر خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري بنسبة 347%، على أساس سنوي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T18:01+0000

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن عدد الزوار الدوليين لقطر ارتفع إلى 730 ألف زائر قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد حفاظ قطر على الزخم السياحي الذي حققته من استضافتها لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.وبحسب بيان رسمي صادر عن "قطر للسياحة" فإن البلاد استهلت العام الجديد بتسجيلها 340 ألف زائر في يناير 2023، محققة زيادة بنسبة 295 % على أساس سنوي، و389 ألف زائر في فبراير 2023، بارتفاع قياسي بلغ 406 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وفي وقت سابق، أثنى سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، على التعاون الروسي القطري في مجال تنظيم كأس العالم بكرة القدم والاستفادة من التجربة الروسية في استضافة البطولة، كما أثنى على التغطية الموضوعية لوسائل الإعلام الروسية لهذا الحدث العالمي.وقال السفير في حديث إلى وكالة "سبوتنيك": "رغم التحديات الكبيرة تمكنت دولة قطر من أن تنجح، وأثبتت للعالم كله أن الدول العربية والإسلامية قادرة على تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم، بالنسبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي استضفناها في دولة قطر، فهي حقيقة كانت استثنائية في جميع مراحلها وكل جوانبها. قبل كل شيء أشير إلى أنها أول مرة تستضيف فيها دولة عربية، إسلامية، وشرق أوسطية حدثاً رياضياً عالمياً بهذا المستوى".

https://sputnikarabic.ae/20230125/أبو-الغيط-قطر-أبهرت-العالم-بتنظيمها-نسخة-استثنائية-من-المونديال-1072710863.html

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