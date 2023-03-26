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https://sputnikarabic.ae/20230326/سرقة-النصب-التذكاري-للراحلة-شيرين-أبو-عاقلة-في-تونس-صور-1075150724.html
سرقة النصب التذكاري للراحلة شيرين أبو عاقلة في تونس... صور
سرقة النصب التذكاري للراحلة شيرين أبو عاقلة في تونس... صور
تعرض النصب التذكاري للإعلامية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، والموجود في مدينة بنزرت ‏التونسية، للسرقة.‏ 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T12:22+0000
2023-03-26T12:22+0000
شيرين أبو عاقلة
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هذا ما كشف عنه مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في تونس، لطفي حجي، عبر منشور له على مواقع التواصل، والذي أشار فيه إلى أن النصب التذكاري لشيرين أبو عاقلة في بنزرت تعرض للسرقة، على الرغم من أنه في مكان مكشوف ويخضع للحراسة.وعبّر حجي عن صدمته من أن الواجهة الرخامية للنصب قد سُرقت، والتي صممت فوقها خارطة فلسطين، مع نبذة عن حياة الصحفية الراحلة، شيرين أبو عاقلة.وأجرت الجهات الأمنية، تحقيقا للكشف عمن يقف وراء ذلك الفعل، وفقا لما أوردته فضائية "نسمة" التونسية.وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
تونس
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شيرين أبو عاقلة, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
شيرين أبو عاقلة, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

سرقة النصب التذكاري للراحلة شيرين أبو عاقلة في تونس... صور

12:22 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / -الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة
© AFP 2023 / -
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تعرض النصب التذكاري للإعلامية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، والموجود في مدينة بنزرت ‏التونسية، للسرقة.‏
هذا ما كشف عنه مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في تونس، لطفي حجي، عبر منشور له على مواقع التواصل، والذي أشار فيه إلى أن النصب التذكاري لشيرين أبو عاقلة في بنزرت تعرض للسرقة، على الرغم من أنه في مكان مكشوف ويخضع للحراسة.
وعبّر حجي عن صدمته من أن الواجهة الرخامية للنصب قد سُرقت، والتي صممت فوقها خارطة فلسطين، مع نبذة عن حياة الصحفية الراحلة، شيرين أبو عاقلة.
وأجرت الجهات الأمنية، تحقيقا للكشف عمن يقف وراء ذلك الفعل، وفقا لما أوردته فضائية "نسمة" التونسية.
وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
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