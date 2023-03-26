https://sputnikarabic.ae/20230326/سفير-العراق-لدى-أنقرة-زيارة-السوداني-لتركيا-مهدت-الطريق-لاتفاقات-استراتيجية-1075153489.html
سفير العراق لدى أنقرة: زيارة السوداني لتركيا مهدت الطريق لاتفاقات استراتيجية
سفير العراق لدى أنقرة: زيارة السوداني لتركيا مهدت الطريق لاتفاقات استراتيجية
اعتبر السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا مهّدت الطريق لاتفاقات استراتيجية بين البلدين. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T13:23+0000
2023-03-26T13:23+0000
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد، عن السفير العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن هذه الاتفاقات سوف تكرس جهود البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، استجابة لتطلُّعات الشعبين الصديقين.وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لتركيا ركّزت على التصدي للتحدّيات والتي تضم ملفي المياه والأمن.وأشاد السفير باتفاق الجانبين على تفعيل مشروع "طريق التنمية"، أي القناة الجافة التي تتشكل من طريق بري وسكك حديد يربط العراق بتركيا، ويمتد من البصرة إلى حدود تركيا.وكان رئيس الوزراء العراقي قد قام بزيارة لتركيا الأسبوع الماضي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230324/العراق-يطالب-تركيا-بزيادة-التدفق-المائي-باتجاه-نهر-الفرات-1075095575.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
سفير العراق لدى أنقرة: زيارة السوداني لتركيا مهدت الطريق لاتفاقات استراتيجية
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اعتبر السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا مهّدت الطريق لاتفاقات استراتيجية بين البلدين.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الأحد، عن السفير العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إن هذه الاتفاقات سوف تكرس جهود البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، استجابة لتطلُّعات الشعبين الصديقين.
وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء العراقي
لتركيا ركّزت على التصدي للتحدّيات والتي تضم ملفي المياه والأمن.
وأشاد السفير باتفاق الجانبين على تفعيل مشروع "طريق التنمية"، أي القناة الجافة التي تتشكل من طريق بري وسكك حديد يربط العراق بتركيا، ويمتد من البصرة إلى حدود تركيا.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد قام بزيارة لتركيا الأسبوع الماضي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.