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https://sputnikarabic.ae/20230326/سلطنة-عمان-تعلن-طرح-3-مناطق-امتياز-للنفط-والغاز-لشركات-محلية-وعالمية-1075148263.html
سلطنة عمان تعلن طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية
سلطنة عمان تعلن طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز للشركات البترولية المحلية والعالمية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:09+0000
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جاء هذا في بيان نشرته زارة الطاقة والمعادن العُمانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".وقالت البيان إن الطرح سيتم خلال الفترة ما بين 26 مارس/آذار و 25 يونيو/حزيران 2023.وتنتج سلطنة عمان، غاز طبيعي بكميات تتراوح بين 50 - 55 مليار متر مكعب بشكل سنوي، بينما تنتج نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا.وأظهرت أحدث بيانات رسمية، أن إنتاج سلطنة عمان من النفط ارتفع بنسبة 3.6%، ليبلغ 33 مليونا و23 ألفا و800 برميل، في يناير/كانون الثاني 2023.
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اقتصاد, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار
اقتصاد, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار

سلطنة عمان تعلن طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية

11:09 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / SULTAN AL-HASANIصور، سلطنة عمان، 2019
صور، سلطنة عمان، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / SULTAN AL-HASANI
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز للشركات البترولية المحلية والعالمية.
جاء هذا في بيان نشرته زارة الطاقة والمعادن العُمانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وقالت البيان إن الطرح سيتم خلال الفترة ما بين 26 مارس/آذار و 25 يونيو/حزيران 2023.
وتنتج سلطنة عمان، غاز طبيعي بكميات تتراوح بين 50 - 55 مليار متر مكعب بشكل سنوي، بينما تنتج نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا.
وأظهرت أحدث بيانات رسمية، أن إنتاج سلطنة عمان من النفط ارتفع بنسبة 3.6%، ليبلغ 33 مليونا و23 ألفا و800 برميل، في يناير/كانون الثاني 2023.
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