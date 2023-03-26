https://sputnikarabic.ae/20230326/سلطنة-عمان-تعلن-طرح-3-مناطق-امتياز-للنفط-والغاز-لشركات-محلية-وعالمية-1075148263.html
سلطنة عمان تعلن طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية
سلطنة عمان تعلن طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز للشركات البترولية المحلية والعالمية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T11:09+0000
2023-03-26T11:09+0000
2023-03-26T11:09+0000
اقتصاد
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جاء هذا في بيان نشرته زارة الطاقة والمعادن العُمانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".وقالت البيان إن الطرح سيتم خلال الفترة ما بين 26 مارس/آذار و 25 يونيو/حزيران 2023.وتنتج سلطنة عمان، غاز طبيعي بكميات تتراوح بين 50 - 55 مليار متر مكعب بشكل سنوي، بينما تنتج نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا.وأظهرت أحدث بيانات رسمية، أن إنتاج سلطنة عمان من النفط ارتفع بنسبة 3.6%، ليبلغ 33 مليونا و23 ألفا و800 برميل، في يناير/كانون الثاني 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار
اقتصاد, سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان تعلن طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، طرح 3 مناطق امتياز للنفط والغاز للشركات البترولية المحلية والعالمية.
جاء هذا في بيان نشرته زارة الطاقة والمعادن العُمانية
عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وقالت البيان إن الطرح سيتم خلال الفترة ما بين 26 مارس/آذار و 25 يونيو/حزيران 2023.
وتنتج سلطنة عمان، غاز طبيعي بكميات تتراوح بين 50 - 55 مليار متر مكعب بشكل سنوي، بينما تنتج نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا.
وأظهرت أحدث بيانات رسمية، أن إنتاج سلطنة عمان من النفط
ارتفع بنسبة 3.6%، ليبلغ 33 مليونا و23 ألفا و800 برميل، في يناير/كانون الثاني 2023.