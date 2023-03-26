https://sputnikarabic.ae/20230326/شركة-نفط-الكويت-تعلن-عن-حريق-محدود-في-بئر-غربي-البلاد-1075145818.html
شركة نفط الكويت تعلن عن حريق محدود في بئر غربي البلاد
شركة نفط الكويت تعلن عن حريق محدود في بئر غربي البلاد
أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الأحد، نشوب حريق محدود بالقرب من بئر نفطية في منطقة بغربي البلد الخليجي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:59+0000
2023-03-26T09:59+0000
2023-03-26T09:59+0000
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وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن الحريق المحدود نجم عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت خلال الفترة الأخيرة.وأكدت الشركة عدم تسجيل أية إصابات بشرية جراء الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحريق لم يؤثر سلبا على عمليات الإنتاج أو الإمدادات.وكانت الكويت قد أعلنت يوم الإثنين حالة الطوارئ في أعقاب حدوث تسرب نفطي غرب البلاد.وذكرت أن الحادث ليس له أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة وأن كافة القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد
الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, اقتصاد
شركة نفط الكويت تعلن عن حريق محدود في بئر غربي البلاد
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أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الأحد، نشوب حريق محدود بالقرب من بئر نفطية في منطقة بغربي البلد الخليجي.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن الحريق المحدود نجم عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الكويت
خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الشركة عدم تسجيل أية إصابات بشرية جراء الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحريق لم يؤثر سلبا على عمليات الإنتاج أو الإمدادات.
وكانت الكويت قد أعلنت يوم الإثنين حالة الطوارئ في أعقاب حدوث تسرب نفطي
غرب البلاد.
وذكرت أن الحادث ليس له أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة وأن كافة القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.