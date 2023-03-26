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https://sputnikarabic.ae/20230326/صحيفة-عبرية-وزارة-الداخلية-الإسرائيلية-تخفي-صورة-قبة-الصخرة-صور-1075153647.html
صحيفة عبرية: وزارة الداخلية الإسرائيلية تخفي صورة "قبة الصخرة".. صور
صحيفة عبرية: وزارة الداخلية الإسرائيلية تخفي صورة "قبة الصخرة".. صور
نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، صورة للمسجد الأقصى المبارك دون صورة لقبة الصخرة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T13:22+0000
2023-03-26T13:22+0000
القدس
مسجد قبة الصخرة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تعمدت إزالة "قبة الصخرة" من صورة التقطت لحائط البراق ووضعت في مقر الوزارة بمدينة القدس.وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الصورة الإسرائيلية المتعمدة قد وضعت في مكاتب لجنة الاعتراضات القطرية التابعة لوزارة الداخلية في البلاد، وهي المكاتب التي يحضر إليها الكثير من فلسطينيي شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث تم التلاعب في الصورة وإزالة قبة الصخرة منها.ونقلت الصحيفة عن مسؤول التخطيط بوزارة الداخلية الإسرائيلية أنه من الممكن وجود حالة من الجهل لدى الشخص الذي قام بتعليق الصورة، حيث لم يلاحظ غياب قبة الصخرة عنها.وأكدت الصحيفة أنه بناء على طلب منها إلى السلطات الإسرائيلية، وخاصة وزارة الداخلية، فقد قام المسؤولون عن الوزارة باستبدال الصورة بأخرى فيها قبة الصخرة.وبحسب الصحيفة العبرية، أوضح أفيف ستراسكي الباحث الإسرائيلي في منظمة "عير عاميم"، أن إخفاء قبة الصخرة من الصورة الذهنية للفلسطينيين كان حلم بعض الجماعات المتطرفة في السابق، لكن هدم قبة الصخرة بات في قلب المؤسسة الإسرائيلية، في الوقت الراهن.
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القدس, مسجد قبة الصخرة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
القدس, مسجد قبة الصخرة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

صحيفة عبرية: وزارة الداخلية الإسرائيلية تخفي صورة "قبة الصخرة".. صور

13:22 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Kristina Afanasyeva /  / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القدس - مسجد قبة الصخرة
مدينة القدس - مسجد قبة الصخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Kristina Afanasyeva /
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نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، صورة للمسجد الأقصى المبارك دون صورة لقبة الصخرة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية تعمدت إزالة "قبة الصخرة" من صورة التقطت لحائط البراق ووضعت في مقر الوزارة بمدينة القدس.
وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الصورة الإسرائيلية المتعمدة قد وضعت في مكاتب لجنة الاعتراضات القطرية التابعة لوزارة الداخلية في البلاد، وهي المكاتب التي يحضر إليها الكثير من فلسطينيي شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث تم التلاعب في الصورة وإزالة قبة الصخرة منها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول التخطيط بوزارة الداخلية الإسرائيلية أنه من الممكن وجود حالة من الجهل لدى الشخص الذي قام بتعليق الصورة، حيث لم يلاحظ غياب قبة الصخرة عنها.
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وأكدت الصحيفة أنه بناء على طلب منها إلى السلطات الإسرائيلية، وخاصة وزارة الداخلية، فقد قام المسؤولون عن الوزارة باستبدال الصورة بأخرى فيها قبة الصخرة.
وبحسب الصحيفة العبرية، أوضح أفيف ستراسكي الباحث الإسرائيلي في منظمة "عير عاميم"، أن إخفاء قبة الصخرة من الصورة الذهنية للفلسطينيين كان حلم بعض الجماعات المتطرفة في السابق، لكن هدم قبة الصخرة بات في قلب المؤسسة الإسرائيلية، في الوقت الراهن.
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