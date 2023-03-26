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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230326/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الشمالية-والشرقية-لأوكرانيا-1075173496.html
صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T23:36+0000
2023-03-26T23:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
صفارات الإنذار
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وتشيرنيهيف بعد منتصف الليل بقليل.ما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.في وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.في فبراير/شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرنرجو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
https://sputnikarabic.ae/20230322/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقة-خميلنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1075012168.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا

23:36 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد.
وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وتشيرنيهيف بعد منتصف الليل بقليل.
ما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
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22 مارس, 02:03 GMT
في وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.
في فبراير/شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرنرجو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.
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