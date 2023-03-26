https://sputnikarabic.ae/20230326/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الشمالية-والشرقية-لأوكرانيا-1075173496.html

صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T23:36+0000

2023-03-26T23:36+0000

2023-03-26T23:36+0000

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق، سومي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، وتشيرنيهيف بعد منتصف الليل بقليل.ما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.في وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غير أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.في فبراير/شباط، قال رئيس مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية أوكرنرجو، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الضربات الروسية التي نُفذت منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم) قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تتراوح بالمليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230322/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقة-خميلنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1075012168.html

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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, صفارات الإنذار, محطة زابوروجيه للطاقة النووية