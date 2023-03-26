https://sputnikarabic.ae/20230326/عضو-لجنة-الاتصالات-دخل-لبنان-في-مرحلة-من-التخبط-الوقتي-والزمني-1075152348.html

عضو لجنة الاتصالات: دخل لبنان في مرحلة من التخبط الوقتي والزمني

عضو لجنة الاتصالات: دخل لبنان في مرحلة من التخبط الوقتي والزمني

قال عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا في البرلمان اللبناني النائب سعيد الأسمر، إن قرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي غير مدروس وعشوائي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T13:01+0000

2023-03-26T13:01+0000

2023-03-26T13:01+0000

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وأشار الأسمر في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن مثل هكذا قرار لا يؤخذ على فنجان قهوة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأن له تبعات تقنية ومشاكل جمة ناتجة عنه، تؤثر على العجلة الاقتصادية، بوقت نحن بأمس الحاجة إلى أي فرصة لنخفف من المشاكل.ورأى أن هذا القرار لا يؤثر فقط على شركات الطيران بل على المصارف وشركات الاتصالات وشركات البرمجيات وعلى البرمجيات بحد ذاتها في الداخل اللبنانية وحتى المباعة إلى الخارج لأنها كلها تعتمد على النظام العالمي، وكان الأجدى التواصل مع خبراء وأخصائيين لدراسة هذا الموضوع قبل أن يصدر بهذه الطريقة العشوائية.وتابع: "للأسف المنحى الذي اتخذ، والبعض يحاول أن يصوره كمنحى طائفي هو ليس طائفي أبدًا، ولسنا بصدد الكلام طائفيًا نحن نتكلم تقنيًا فقط لا غير وكيفية تأثير هذا القرار على الوطن والشعب والاقتصاد".وأشار إلى أنه كان الأجدى التريث بالموضوع والتراجع عنه لأنه مثلما أخذ بدقيقتين يتم التراجع عنه بدقيقتين رأفة بالشعب والاقتصاد.وكذلك اعتبر أن القصة ليس تكبير رأس أو طائفية، القصة أنه تقنيًا لا يسمح الوقت بالخروج من نظام عالمي معمول به منذ عشرات السنين، هذا هو الأساس ولا يحسد الشعب اللبناني على هذه المصيبة، هذه من خفة التعاطي في الموضوع اللبناني وفي إدارة لبنان وللأسف القرارات عشوائية غير مدروسة بكل خفية تؤدي إلى ما أدت إليه وسنستمر بالانهيار إذا أكمل المسار على ما هو عليه.وبدءا من اليوم أصبح للبنانيين توقيتين مختلفين بعد أن قررت الحكومة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد شهر رمضان، في حين أن هذا القرار لاقى رفضًا واسعًا من قبل مؤسسات عديدة على رأسها البطريركية المارونية وعدد من المدارس والجامعات والمصارف والمحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية.

https://sputnikarabic.ae/20230325/لماذا-أثار-قرار-تأجيل-التوقيت-الصيفي-الجدل-في-لبنان؟-1075134241.html

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