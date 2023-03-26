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"غاما-دي"... رادار روسي يسيطر على الأجواء
"غاما-دي"... رادار روسي يسيطر على الأجواء
تمتلك روسيا تفوقا كبيرا في مجال الدفاع الجوي الذي تقاس كفاءته بالقدرة على اكتشاف الأهداف المعادية بالرادارات وتدميرها بالصواريخ في الوقت المناسب. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T16:58+0000
2023-03-26T16:58+0000
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وتطور روسيا رادارات متنوعة للعمل في نطاقات مختلفة من المجال الجوي سواء فيما يتعلق بالمسافة أو الارتفاع حتى تحكم سيطرتها على جميع الأجواء وتحول دون اختراقها من قبل أهداف جوية معادية.ويمثل رادار "غاما - دي" أحد الرادارات الروسية الخارقة للسيطرة على الأجواء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية لرادار "غاما - دي"؟ولفت الموقع إلى أنه يمكن زيادة مدى الرادار "غاما - دي" ليكون قاردا على اكتشاف الأهداف الجوية التي تحلق على مسافة 500 كيلومتر.
https://sputnikarabic.ae/20230208/معلومات-عن-الرادار-الأمريكي-الذي-دمرته-المقاتلات-الروسية-في-أوكرانيا-1073258546.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"غاما-دي"... رادار روسي يسيطر على الأجواء

16:58 GMT 26.03.2023
© Sputnik . DENEC ABRAMOV /  / الانتقال إلى بنك الصوررادار روسي
رادار روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . DENEC ABRAMOV /
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تمتلك روسيا تفوقا كبيرا في مجال الدفاع الجوي الذي تقاس كفاءته بالقدرة على اكتشاف الأهداف المعادية بالرادارات وتدميرها بالصواريخ في الوقت المناسب.
وتطور روسيا رادارات متنوعة للعمل في نطاقات مختلفة من المجال الجوي سواء فيما يتعلق بالمسافة أو الارتفاع حتى تحكم سيطرتها على جميع الأجواء وتحول دون اختراقها من قبل أهداف جوية معادية.
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ويمثل رادار "غاما - دي" أحد الرادارات الروسية الخارقة للسيطرة على الأجواء، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي المواصفات الفنية لرادار "غاما - دي"؟

المدى: يتراوح بين 10 إلى 400 كلم.
نطاق العمل في المستوى الأفقي: في جميع الاتجاهات (360 درجة).
ارتفاع الكشف: يمكنه اكتشاف أهداف تحلق على ارتفاع 120 كلم.
زمن تحديث البيانات: من 5 إلى 10 ثوان.
ولفت الموقع إلى أنه يمكن زيادة مدى الرادار "غاما - دي" ليكون قاردا على اكتشاف الأهداف الجوية التي تحلق على مسافة 500 كيلومتر.
© Sputnik / منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية
منظومة بالانتين للحرب الإلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
منظومة "بالانتين" للحرب الإلكترونية
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