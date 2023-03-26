https://sputnikarabic.ae/20230326/قنصل-عام-إسرائيل-في-نيويورك-يعلن-استقالته-بعد-إقالة-نتنياهو-وزير-الدفاع-1075172244.html

قنصل عام إسرائيل في نيويورك يعلن استقالته بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع

قنصل عام إسرائيل في نيويورك يعلن استقالته بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع

أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أساف زمير، أنه قدم استقالته، بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الاستمرار في تمثيل... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T21:21+0000

2023-03-26T21:21+0000

2023-03-26T21:21+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وأعلن زمير، اليوم الأحد على تويتر، "بقلبي حزين أكتب إليكم اليوم لإبلاغكم باستقالتي من منصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك... لقد أقنعني قرار اليوم الخطير بإقالة وزير الدفاع بأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة ".وأضاف أن الإصلاح القضائي المقترح في البلاد، في رأيه، "يقوض" أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعاف للقضاء.

https://sputnikarabic.ae/20230326/لابيد-نتنياهو-خطر-على-أمن-إسرائيل-وإقالة-غالانت-خطوة-جديدة-تمس-بالأمن-القومي-1075167946.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار