https://sputnikarabic.ae/20230326/قنصل-عام-إسرائيل-في-نيويورك-يعلن-استقالته-بعد-إقالة-نتنياهو-وزير-الدفاع-1075172244.html
قنصل عام إسرائيل في نيويورك يعلن استقالته بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع
قنصل عام إسرائيل في نيويورك يعلن استقالته بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع
أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أساف زمير، أنه قدم استقالته، بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الاستمرار في تمثيل... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T21:21+0000
2023-03-26T21:21+0000
2023-03-26T21:21+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وأعلن زمير، اليوم الأحد على تويتر، "بقلبي حزين أكتب إليكم اليوم لإبلاغكم باستقالتي من منصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك... لقد أقنعني قرار اليوم الخطير بإقالة وزير الدفاع بأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة ".وأضاف أن الإصلاح القضائي المقترح في البلاد، في رأيه، "يقوض" أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعاف للقضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230326/لابيد-نتنياهو-خطر-على-أمن-إسرائيل-وإقالة-غالانت-خطوة-جديدة-تمس-بالأمن-القومي-1075167946.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_48fdad5791b5e307167809484ed58287.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قنصل عام إسرائيل في نيويورك يعلن استقالته بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع
تابعنا عبر
أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، أساف زمير، أنه قدم استقالته، بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الاستمرار في تمثيل الحكومة الحالية في البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. وأعلن زمير، اليوم الأحد على تويتر، "بقلبي حزين أكتب إليكم اليوم لإبلاغكم باستقالتي من منصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك... لقد أقنعني قرار اليوم الخطير بإقالة وزير الدفاع
بأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة ".
وأضاف أن الإصلاح القضائي
المقترح في البلاد، في رأيه، "يقوض" أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين
نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة
بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالاصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعاف للقضاء.