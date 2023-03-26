عربي
https://sputnikarabic.ae/20230326/قوات-إسرائيلية-تقتحم-المسجد-الأقصى-وتخرج-المعتكفين-منه-ومستوطنون-يؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-1075145678.html
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين منه ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين منه ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحاته
اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، المسجد الأقصى المبارك وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:57+0000
2023-03-26T09:57+0000
المسجد الأقصى
مستوطنين
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_413bc018f0b00e9ddcd6a45d90d5748d.jpg
ونقلت وكالة سما، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر محلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية منعت عودة أي شخص إلى داخل المسجد الأقصى عقب مغادرته، لافتة إلى تواجد العشرات من الضباط الإسرائيليين داخل المسجد.وأفادت بأن الشرطة الإسرائيلية أمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى مدة 10 دقائق فقط للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، وذلك بالتوازي مع اعتقال الكثيرين من المعتكفين داخل المصلى، حيث أجبرت القوات الإسرائيلية جميع المعتكفين على الخروج من باب "السلسلة"، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية.ومن جانبه، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري:وبالتوازي مع خطوة إجبار المعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة وحماية كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية.وأوضحت مصادر محلية أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وقامت بجولات استفزازية في مرافقه، وذلك كله تحت حماية القوات الإسرائيلية.ويشهد المسجد الأقصى المبارك في هذه الآونة توترا شديدا ومواجهات بفعل الاقتحام الواسع للقوات الإسرائيلية للمسجد، وشروعه بالاعتداء على المصلين في المصلى القبلي وإجبار المرابطين على الخروج بالقوة.
https://sputnikarabic.ae/20230323/مفتي-القدس-قيود-إسرائيلية-لمنع-تدفق-المصلين-إلى-المسجد-الأقصى-خلال-رمضان-1075076878.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227429_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_402d5de68434094f9f6fcd2402a9a980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المسجد الأقصى, مستوطنين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
المسجد الأقصى, مستوطنين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين منه ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

09:57 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، المسجد الأقصى المبارك وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة.
ونقلت وكالة سما، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر محلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية منعت عودة أي شخص إلى داخل المسجد الأقصى عقب مغادرته، لافتة إلى تواجد العشرات من الضباط الإسرائيليين داخل المسجد.
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
مفتي القدس: قيود إسرائيلية لمنع تدفق المصلين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان
23 مارس, 17:53 GMT
وأفادت بأن الشرطة الإسرائيلية أمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى مدة 10 دقائق فقط للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، وذلك بالتوازي مع اعتقال الكثيرين من المعتكفين داخل المصلى، حيث أجبرت القوات الإسرائيلية جميع المعتكفين على الخروج من باب "السلسلة"، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية.
ومن جانبه، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري:
إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك ويحارب عبادة الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين.
وبالتوازي مع خطوة إجبار المعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة وحماية كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية.
وأوضحت مصادر محلية أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وقامت بجولات استفزازية في مرافقه، وذلك كله تحت حماية القوات الإسرائيلية.
ويشهد المسجد الأقصى المبارك في هذه الآونة توترا شديدا ومواجهات بفعل الاقتحام الواسع للقوات الإسرائيلية للمسجد، وشروعه بالاعتداء على المصلين في المصلى القبلي وإجبار المرابطين على الخروج بالقوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала