عربي
إعلام: نتنياهو يقيل وزير الدفاع على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية
https://sputnikarabic.ae/20230326/كيربي-أمريكا-مستعدة-لاتخاذ-خطوات-إضافية-لحماية-قواتها-في-سوريا-1075162388.html
كيربي: أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتها في سوريا
كيربي: أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتها في سوريا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات إضافية لحماية القوات الأمريكية في سوريا. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T17:43+0000
2023-03-26T17:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101563/83/1015638307_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c9705516b7103f898795b2250ba251b5.jpg
وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز": "لن أستبعد أي إجراء إضافي محتمل من قبل الولايات المتحدة إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري حماية أفرادنا العسكريين ومنشآتنا".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أميركي وأُصيب 6 آخرون.ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.وكانت الحكومة السورية، قد وصفت مرارا وتكرارا وجود الجيش على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230325/إيران-تدين-الهجوم-الإرهابي-الأمريكي-على-أهداف-مدنية-في-دير-الزور-شرقي-سوريا-1075137214.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101563/83/1015638307_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c39d435000e867505a8f536f1511c179.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران

كيربي: أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتها في سوريا

17:43 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / Paul J. Richardsجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / Paul J. Richards
تابعنا عبرTelegram
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات إضافية لحماية القوات الأمريكية في سوريا.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز": "لن أستبعد أي إجراء إضافي محتمل من قبل الولايات المتحدة إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري حماية أفرادنا العسكريين ومنشآتنا".

وتابع كيربي بأن الهجمات الأخيرة على التحالف في سوريا لن تؤدي إلى تغير المهمة ضد "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الحفاظ على وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أميركي وأُصيب 6 آخرون.
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
إيران تدين "الهجوم الإرهابي" الأمريكي على أهداف مدنية في دير الزور شرقي سوريا
أمس, 20:52 GMT

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها.

ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
وكانت الحكومة السورية، قد وصفت مرارا وتكرارا وجود الجيش على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала