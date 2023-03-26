https://sputnikarabic.ae/20230326/كيربي-أمريكا-مستعدة-لاتخاذ-خطوات-إضافية-لحماية-قواتها-في-سوريا-1075162388.html
كيربي: أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتها في سوريا
كيربي: أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتها في سوريا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات إضافية لحماية القوات الأمريكية في سوريا. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T17:43+0000
2023-03-26T17:43+0000
2023-03-26T17:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101563/83/1015638307_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c9705516b7103f898795b2250ba251b5.jpg
وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز": "لن أستبعد أي إجراء إضافي محتمل من قبل الولايات المتحدة إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري حماية أفرادنا العسكريين ومنشآتنا".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أميركي وأُصيب 6 آخرون.ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.وكانت الحكومة السورية، قد وصفت مرارا وتكرارا وجود الجيش على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230325/إيران-تدين-الهجوم-الإرهابي-الأمريكي-على-أهداف-مدنية-في-دير-الزور-شرقي-سوريا-1075137214.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101563/83/1015638307_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c39d435000e867505a8f536f1511c179.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
كيربي: أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتها في سوريا
تابعنا عبر
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات إضافية لحماية القوات الأمريكية في سوريا.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز": "لن أستبعد أي إجراء إضافي محتمل من قبل الولايات المتحدة إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري حماية أفرادنا العسكريين ومنشآتنا".
وتابع كيربي بأن الهجمات الأخيرة على التحالف في سوريا لن تؤدي إلى تغير المهمة ضد "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الحفاظ على وجود القوات الأمريكية في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أميركي وأُصيب 6 آخرون.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها.
ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة
، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
وكانت الحكومة السورية، قد وصفت مرارا وتكرارا وجود الجيش على أراضيها وتصرفاته بالاحتلال وقرصنة الدولة بهدف السرقة النفط.