عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230326/ما-سرها؟-مصر-تعثر-على-أكثر-من-2000-رأس-من-رؤوس-الكباش-المحنطة-صور-1075144416.html
ما سرها؟... مصر تعثر على أكثر من 2000 رأس من رؤوس الكباش المحنطة... صور
ما سرها؟... مصر تعثر على أكثر من 2000 رأس من رؤوس الكباش المحنطة... صور
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن أنه تم اكتشاف أكثر من 2000 رأس من رؤوس الكباش ‏المحنطة، التي تعود إلى العصر البطلمي.‏ 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T09:25+0000
2023-03-26T09:25+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1a/1075144186_0:157:3077:1888_1920x0_80_0_0_a498b2eec8b5528d16d844391c3760e6.jpg
وأشارت الوزارة في بيان لها منشور عبر حسابها على مواقع التواصل، إلى أن تم اكتشاف رؤوس الكباش بواسطة البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك، والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس المصرية.وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، على "أهمية هذا الاكتشاف، والذي يزيح الستار عن تفاصيل هامة في حياة وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس والمنطقة المحيطة به، خاصة في ظل الأهمية الأثرية والتاريخية لهذا المعبد، مما يساهم بشكل كبير في معرفة موقع المعبد وما شهده من حياة لأكثر من ألفي عام، منذ الأسرة السادسة وحتى العصر البطلمي".وتابع مشيرا إلى أن "البعثة الأثرية الأمريكية اكتشفت أيضا عن عدد من الحيوانات المحنطة بجانب رؤوس الكباش، ومنها مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان وحيوان النمس، والتي عثر عليها موضوعة في إحدى غرف المخازن المكتشفة حديثًا داخل المنطقة الشمالية للمعبد".من ناحيته، يرجح رئيس البعثة، الدكتور سامح إسكندر، أن "هذا العدد الكبير من الكباش المحنطة تم استخدامها كقرابين نذرية أثناء ممارسة عبادة غير مسبوقة للكباش في أبيدوس خلال فترة العصر البطلمي، بالإضافة إلى أنه ربما يشير إلى أن تقديس الملك رمسيس الثاني في أبيدوس ظل بعد وفاته لألف عام".كما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في نفس البيان، عن اكتشاف مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة، والذي يمتاز بتصميم معماري مختلف وفريد، ويتميز بجدرانه السميكة الضخمة، البالغ عرضها حوالي خمسة أمتار.
https://sputnikarabic.ae/20230124/لماذا-حظرت-متاحف-بريطانية-استخدام-كلمة-مومياء-على-رفات-المصريين-القدماء؟-1072663105.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1a/1075144186_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_eb69e3df4626b8fdeaf1d12358236f8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, العالم, العالم العربي

ما سرها؟... مصر تعثر على أكثر من 2000 رأس من رؤوس الكباش المحنطة... صور

09:25 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDكبش
كبش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
كبش
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن أنه تم اكتشاف أكثر من 2000 رأس من رؤوس الكباش ‏المحنطة، التي تعود إلى العصر البطلمي.‏
وأشارت الوزارة في بيان لها منشور عبر حسابها على مواقع التواصل، إلى أن تم اكتشاف رؤوس الكباش بواسطة البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك، والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس المصرية.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، على "أهمية هذا الاكتشاف، والذي يزيح الستار عن تفاصيل هامة في حياة وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس والمنطقة المحيطة به، خاصة في ظل الأهمية الأثرية والتاريخية لهذا المعبد، مما يساهم بشكل كبير في معرفة موقع المعبد وما شهده من حياة لأكثر من ألفي عام، منذ الأسرة السادسة وحتى العصر البطلمي".
وتابع مشيرا إلى أن "البعثة الأثرية الأمريكية اكتشفت أيضا عن عدد من الحيوانات المحنطة بجانب رؤوس الكباش، ومنها مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان وحيوان النمس، والتي عثر عليها موضوعة في إحدى غرف المخازن المكتشفة حديثًا داخل المنطقة الشمالية للمعبد".
من ناحيته، يرجح رئيس البعثة، الدكتور سامح إسكندر، أن "هذا العدد الكبير من الكباش المحنطة تم استخدامها كقرابين نذرية أثناء ممارسة عبادة غير مسبوقة للكباش في أبيدوس خلال فترة العصر البطلمي، بالإضافة إلى أنه ربما يشير إلى أن تقديس الملك رمسيس الثاني في أبيدوس ظل بعد وفاته لألف عام".
مومياء مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
مجتمع
لماذا حظرت متاحف بريطانية استخدام كلمة "مومياء" على رفات المصريين القدماء؟
24 يناير, 15:33 GMT
كما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في نفس البيان، عن اكتشاف مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة، والذي يمتاز بتصميم معماري مختلف وفريد، ويتميز بجدرانه السميكة الضخمة، البالغ عرضها حوالي خمسة أمتار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала