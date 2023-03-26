https://sputnikarabic.ae/20230326/محاولة-للترهيب-النووي-ألمانيا-تعلق-على-قرار-موسكو-نشر-أسلحة-نووية-في-بيلا-روسيا-1075146625.html
"محاولة للترهيب النووي".. ألمانيا تعلق على قرار موسكو نشر أسلحة نووية في بيلا روسيا
"محاولة للترهيب النووي".. ألمانيا تعلق على قرار موسكو نشر أسلحة نووية في بيلا روسيا
وصفت برلين القرار الروسي بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، بأنه محاولة للترهيب النووي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T10:25+0000
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برلين- سبوتنيك. ووفق بيان لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد فقد نددت بقرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ووصفته بأنه "محاولة للترهيب النووي"، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزارة أن "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع الاستخدام المشترك لأسلحة الناتو النووية مضللة ولا يمكن استخدامها لتبرير الخطوة التي أعلنتها روسيا".وبحسب ما ورد أشارت برلين أيضًا إلى أن مينسك قد تعهدت بالعديد من الالتزامات الدولية بأن تكون خالية من الأسلحة النووية.يشار إلى أن السلطات الألمانية لا تعلق على وجود أسلحة نووية في البلاد، لكن خبراء دوليين بارزين يقدرون عدد القنابل النووية الأمريكية في الدولة الواقعة في غرب أوروبا بعدة عشرات من الوحدات.وتطالب أحزاب المعارضة في ألمانيا منذ سنوات عديدة بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أراضي البلاد.طالع أيضا: روسيا وبيلاروسيا تعززان الدفاع الجوي لدى قوات الاتحاد
https://sputnikarabic.ae/20230126/روسيا-وبيلاروسيا-تجريان-مناورات-جوية-تكتيكية-مشتركة-على-أراضي-الدولتين-1072725927.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
"محاولة للترهيب النووي".. ألمانيا تعلق على قرار موسكو نشر أسلحة نووية في بيلا روسيا
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وصفت برلين القرار الروسي بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، بأنه محاولة للترهيب النووي.
برلين- سبوتنيك. ووفق بيان لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد فقد نددت بقرار روسيا
نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ووصفته بأنه "محاولة للترهيب النووي"، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزارة أن "المقارنة التي أجراها
الرئيس بوتين مع الاستخدام المشترك لأسلحة الناتو النووية مضللة ولا يمكن استخدامها لتبرير الخطوة التي أعلنتها روسيا".
وبحسب ما ورد أشارت برلين أيضًا إلى أن مينسك قد تعهدت بالعديد من الالتزامات الدولية بأن تكون خالية من الأسلحة النووية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا دون انتهاك الالتزامات الدولية، مضيفًا أن الولايات المتحدة نشرت منذ فترة طويلة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها ودول الناتو، لافتا إلى أن بناء منشأة تخزين الأسلحة في بيلاروسيا سيكتمل في الأول من يوليو.
يشار إلى أن السلطات الألمانية لا تعلق على وجود أسلحة نووية في البلاد، لكن خبراء دوليين بارزين يقدرون عدد القنابل النووية الأمريكية في الدولة الواقعة في غرب أوروبا بعدة عشرات من الوحدات.
وتطالب أحزاب المعارضة في ألمانيا منذ سنوات عديدة بسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أراضي البلاد.