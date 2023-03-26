https://sputnikarabic.ae/20230326/محلل-سياسي-ليس-هناك-أي-إشارة-تعني-ملف-لبنان-في-الاتفاق-السعودي-الإيراني-1075160810.html

محلل سياسي: ليس هناك أي إشارة تعني ملف لبنان في الاتفاق السعودي الإيراني

محلل سياسي: ليس هناك أي إشارة تعني ملف لبنان في الاتفاق السعودي الإيراني

دعا الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين للتريث بالحكم على تداعيات حجم انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني ومردوده على الساحة اللبنانية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T17:06+0000

2023-03-26T17:06+0000

2023-03-26T17:06+0000

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وفي تصريحات إلى "سبوتنيك" قال شاهين إنه كان واضحًا أن التفاهم على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران لم يكن مفاجئًا، وقد كتبت مقالًا في مايو/أيار العام الماضي، أن الجلسة الثالثة من المفاوضات السعودية الإيرانية في بغداد انتهت إلى تفاهم على إحياء العلاقات الدبلوماسية، وكان مقررًا بعد اللقاء الخامس بينهما في بغداد الانتقال مباشرة إلى نقل المفاوضات على المستوى الدبلوماسي.ولفت إلى أنه من الواضح أن اتفاقًا لإحياء العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران لا يعني أن هناك تفاهمًا جرى على مختلف الملفات المطروحة على البلدين، وأضاف واضح أن هناك ملفات شائكة ومعقدة تتصل بعدد من الأزمات التي تتصادم فيها إيران مع المملكة العربية السعودية باستتثناء التفاهم الذي بدأت ترجمته منذ عام تقريبًا في اليمن.وكشف شاهين أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة المتبادلة على أعلى المستويات تؤكد أن إيران رفضت أن يطرح ملف لبنان في مفاوضات الصين حتى هذه اللحظة، والمملكة العربية السعودية لم تبدي اهتمامًا بالغًا في الوضع اللبناني، فهي تراهن على قرار يتخذه اللبنانيون قبل أن تتدخل لدعم أي تفاهم ممكن أن يتم التوصل إليه، هذه المعادلة لا تعيد التوازن إلى الساحة اللبنانية.وأضاف: "لذلك سيبقى منطق الثنائي الشيعي وحزب الله تحديدًا هو المسيطر على الأجواء السياسية في لبنان، ومن الممكن أن يؤزم الأمور أكثر إن لم يتراجع حزب الله والثنائي الشيعي عن بعض الشروط الداخلية وخصوصًا المتصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية".وقال إن ليف خبيرة في شؤون الشرق الأوسط وفي العلاقات السعودية الإيرانية لها تاريخ من التعاطي مع الملف الإيراني، من الطبيعي أن تنقل الثوابت في السياسة الأمريكية وهي تلخص بأربعة أو خمسة عناوين، بداية ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبغير انتخاب الرئيس لن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية، وانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة يشكل بوابة إلى استئناف المفاوضات المجمدة مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى تفاهم يقود إلى إحياء علاقات لبنان الدولية مع الخليج ومع الدول والمؤسسات المانحة، التشديد على مكافحة الفساد والتهرب المالي وكل مقتضيات القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701.وأضاف شاهين أنه من المرجح أن تكون قد أكدت أن للولايات المتحدة الأمريكية مواصفات للرئيس وليس لديها اسم أو مرشح رئاسي، إنما المواصفات تدل بأن ما هو مطروح حتى الساعة لا يتلاقى وحجم المواصفات المطلوبة أمريكيًا.

https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤول-سعودي-الاتفاق-مع-إيران-سينعكس-بشكل-إيجابي-على-لبنان-1075156517.html

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