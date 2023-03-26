https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤولة-أممية-الجماعات-المسلحة-الإرهابية-تستخدم-الاتجار-بالمخدرات-كمصدر-للموارد-1075162628.html
مسؤولة أممية: الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد
مسؤولة أممية: الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد
قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T17:41+0000
2023-03-26T17:41+0000
2023-03-26T17:41+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
جامعة الدول العربية
الأخبار
الجماعات الإرهابية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45447e9c8cbdc21733987ee4e601a42e.jpg
وأوضحت أن "شبكات تهريب المخدرات عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن مواجهة أخطارها فقط داخل الحدود الوطنية فحسب".وتابعت: "من هنا فإن التعاون الإقليمي يزداد أهمية مثل هذا الذي يتم داخل أروقة الجامعة العربية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الأبعاد الإقليمية".ولفتت إلى"معاناة المنطقة العربية من الأزمات مثل الأزمات الإقليمية كسوريا وليبيا واليمن، والتطورات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، والوضع في أفغانستان الدولة التي تعد مصدراً للمخدرات وتمثل نحو 80% من إنتاج الأفيون العالمي".ووقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغادة والي، اليوم الأحد، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء العرب.
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233581_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_6be300a662d9fd6fb0f03ef8c680f6c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, الجماعات الإرهابية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, الجماعات الإرهابية
مسؤولة أممية: الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد
تابعنا عبر
قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد، وتدخل في علاقات مصالح مع جماعات الجريمة المنظمة.
وأوضحت أن "شبكات تهريب المخدرات
عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن مواجهة أخطارها فقط داخل الحدود الوطنية فحسب".
وتابعت: "من هنا فإن التعاون الإقليمي يزداد أهمية مثل هذا الذي يتم داخل أروقة الجامعة العربية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الأبعاد الإقليمية".
ولفتت إلى"معاناة المنطقة العربية من الأزمات مثل الأزمات الإقليمية
كسوريا وليبيا واليمن، والتطورات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، والوضع في أفغانستان الدولة التي تعد مصدراً للمخدرات وتمثل نحو 80% من إنتاج الأفيون العالمي".
ووقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغادة والي، اليوم الأحد، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء العرب.