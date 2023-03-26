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https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤولة-أممية-الجماعات-المسلحة-الإرهابية-تستخدم-الاتجار-بالمخدرات-كمصدر-للموارد-1075162628.html
مسؤولة أممية: الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد
مسؤولة أممية: الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد
قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T17:41+0000
2023-03-26T17:41+0000
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الجماعات الإرهابية
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وأوضحت أن "شبكات تهريب المخدرات عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن مواجهة أخطارها فقط داخل الحدود الوطنية فحسب".وتابعت: "من هنا فإن التعاون الإقليمي يزداد أهمية مثل هذا الذي يتم داخل أروقة الجامعة العربية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الأبعاد الإقليمية".ولفتت إلى"معاناة المنطقة العربية من الأزمات مثل الأزمات الإقليمية كسوريا وليبيا واليمن، والتطورات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، والوضع في أفغانستان الدولة التي تعد مصدراً للمخدرات وتمثل نحو 80% من إنتاج الأفيون العالمي".ووقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغادة والي، اليوم الأحد، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء العرب.
https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-اعتقال-أكبر-شبكة-لتهريب-المخدرات-جنوبي-البلاد-1072832704.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, الجماعات الإرهابية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار, الجماعات الإرهابية

مسؤولة أممية: الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد

17:41 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الجماعات المسلحة الإرهابية تستخدم الاتجار بالمخدرات كمصدر للموارد، وتدخل في علاقات مصالح مع جماعات الجريمة المنظمة.
وأوضحت أن "شبكات تهريب المخدرات عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن مواجهة أخطارها فقط داخل الحدود الوطنية فحسب".
وتابعت: "من هنا فإن التعاون الإقليمي يزداد أهمية مثل هذا الذي يتم داخل أروقة الجامعة العربية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الأبعاد الإقليمية".
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ولفتت إلى"معاناة المنطقة العربية من الأزمات مثل الأزمات الإقليمية كسوريا وليبيا واليمن، والتطورات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، والوضع في أفغانستان الدولة التي تعد مصدراً للمخدرات وتمثل نحو 80% من إنتاج الأفيون العالمي".
ووقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وغادة والي، اليوم الأحد، على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023- 2028، بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء العرب.
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