https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤول-أمني-إسرائيلي-بارز-نعيش-حالة-انخفاض-في-قدرة-الردع-لدى-الجيش-1075160974.html

مسؤول أمني إسرائيلي بارز: نعيش حالة انخفاض في قدرة الردع لدى الجيش

مسؤول أمني إسرائيلي بارز: نعيش حالة انخفاض في قدرة الردع لدى الجيش

قال مسؤول أمني إسرائيلي بارز، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا في قدرة الردع لدى الجيش الإسرائيلي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T17:00+0000

2023-03-26T17:00+0000

2023-03-26T17:00+0000

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وأجرت القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع مسؤول أمني بارز، قال خلالها إن هناك انخفاضا كبيرا في قدرة الردع لدى الجيش الإسرائيلي، وهناك خطط لشن هجمات على البلاد بدعوى أنها ضعيفة في قدرة الرد.ونقلت القناة عن المسؤول الأمني، دون ذكر اسمه وكنيته، أن التراجع في ردع الجيش الإسرائيلي يعود إلى ضعف التماسك الداخلي، موضحا أن هناك تصورا لدى العدو بأن إسرائيل محدودة في قدرتها على الرد، في هذه الآونة، وأن إسرائيل معزولة دوليا أكثر من أي وقت مضى.وشدد المسؤول الإسرائيلي على أنه من الضروري على قادة بلاده التوقف، بدعوى أن أعداء البلاد يرونها في وضع ضعف، وتآكل في مكانة إسرائيل دوليا، موضحا أن رؤساء أجهزة "الشاباك" و"الموساد" و"أمان" وجميع قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن بلادهم تعيش أزمة حادة بسبب ضعف التماسك الداخلي.وأشار المسؤول الإسرائيلي البارز إلى أن "الاستمرار في التعنت بأن خطة الإصلاح القضائي ستؤدي إلى ضرر كبير في كفاءة الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تتسارع فيه إيران من صنع قنبلة نووية".وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلن مئات الضباط الاحتياط، أنهم لن يؤدوا الخدمة العسكرية حال استمر نتنياهو في دفع تشريعات خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، بوقت سابق، نتنياهو من المخاطر الكامنة في عصيان الأوامر العسكرية في الجيش.كما حذر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، من أن "إسرائيل مقبلة على خطر حقيقي، لأن الاحتجاجات الشعبية والدعوة لعصيان الأوامر العسكرية، تتقاطع مع تهديدات أمنية جمة تحيط بإسرائيل على الجبهات كافة".وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة منذ نحو 3 أشهر، ضد خطة نتنياهو، التي يصفها بأنها إصلاحية؛ ويعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء، وتقضي بما في ذلك بسلب سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.

https://sputnikarabic.ae/20230326/ملمحا-إلى-مغادرته-إسرائيل-لابيد-إذا-أقرت-تشريعات-الانقلاب-القضائي-فلن-أعيش-في-بلد-غير-ديمقراطي-1075149703.html

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إسرائيل, إيران, الموساد, العالم