https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤول-سعودي-الاتفاق-مع-إيران-سينعكس-بشكل-إيجابي-على-لبنان-1075156517.html
مسؤول سعودي: الاتفاق مع إيران سينعكس بشكل إيجابي على لبنان
مسؤول سعودي: الاتفاق مع إيران سينعكس بشكل إيجابي على لبنان
أكد سفير السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، أن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس بشكل إيجابي على لبنان. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T14:49+0000
2023-03-26T14:49+0000
2023-03-26T14:49+0000
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وخلال لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، قال بخاري، إن "يد المملكة ممدودة كما دائما للتَعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صونا لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي"، حسب قناة "الجديد" اللبنانية.وحذر بخاري، من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، لافتا إلى أن "الاتفاق السعودي - الإيراني تضمن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230306/نصر-الله-المشكلة-بين-السعودية-وإيران-تتعلق-بالوضع-الإقليمي-وخاصة-في-اليمن-1074394136.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
مسؤول سعودي: الاتفاق مع إيران سينعكس بشكل إيجابي على لبنان
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أكد سفير السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، أن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس بشكل إيجابي على لبنان.
وخلال لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، قال بخاري، إن "يد المملكة ممدودة كما دائما للتَعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صونا لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي"، حسب قناة
"الجديد" اللبنانية.
وحذر بخاري، من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، لافتا إلى أن "الاتفاق السعودي - الإيراني تضمن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية".
وتوصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.