عربي
https://sputnikarabic.ae/20230326/مسؤول-سعودي-الاتفاق-مع-إيران-سينعكس-بشكل-إيجابي-على-لبنان-1075156517.html
مسؤول سعودي: الاتفاق مع إيران سينعكس بشكل إيجابي على لبنان
مسؤول سعودي: الاتفاق مع إيران سينعكس بشكل إيجابي على لبنان
أكد سفير السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، أن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس بشكل إيجابي على لبنان. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T14:49+0000
2023-03-26T14:49+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg
وخلال لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، قال بخاري، إن "يد المملكة ممدودة كما دائما للتَعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صونا لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي"، حسب قناة "الجديد" اللبنانية.وحذر بخاري، من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، لافتا إلى أن "الاتفاق السعودي - الإيراني تضمن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230306/نصر-الله-المشكلة-بين-السعودية-وإيران-تتعلق-بالوضع-الإقليمي-وخاصة-في-اليمن-1074394136.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_92:0:921:622_1920x0_80_0_0_bcbe6a46a6ffb0b55d9b8f29a5d1e0f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

مسؤول سعودي: الاتفاق مع إيران سينعكس بشكل إيجابي على لبنان

14:49 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / AP
تابعنا عبرTelegram
أكد سفير السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، أن الاتفاق السعودي الإيراني سينعكس بشكل إيجابي على لبنان.
وخلال لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، قال بخاري، إن "يد المملكة ممدودة كما دائما للتَعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم، في كل ما من شأنه حفظ أمن المنطقة واستقرارها، لذا جهود المملكة المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر، صونا لمبدأ العيش المُشترك ورسالة لبنان في محيطه العربي والدولي"، حسب قناة "الجديد" اللبنانية.
وحذر بخاري، من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، لافتا إلى أن "الاتفاق السعودي - الإيراني تضمن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
نصر الله: المشكلة بين السعودية وإيران تتعلق بالوضع الإقليمي وخاصة في اليمن
6 مارس, 15:40 GMT
وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала