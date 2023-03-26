https://sputnikarabic.ae/20230326/مشروع-قرار-روسي-يدعو-الأمم-المتحدة-إلى-التعاون-في-التحقيق-بتفجير-التيار-الشمالي-1075139127.html

مشروع قرار روسي يدعو الأمم المتحدة إلى التعاون في التحقيق بتفجير "التيار الشمالي"

مشروع قرار روسي يدعو الأمم المتحدة إلى التعاون في التحقيق بتفجير "التيار الشمالي"

دعا مشروع قرار قدمته روسيا الاتحادية لمجلس الأمن جميع الدول بما فيها الدنمارك والسويد وألمانيا، إلى التعاون مع لجنة الأمم المتحدة في التحقيق بتفجيرات "التيار... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T01:19+0000

2023-03-26T01:19+0000

2023-03-26T01:19+0000

التيار الشمالي

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ألمانيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في مشروع القرار الروسي "ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي تجري التحقيقات الخاصة بها، إلى التعاون الكامل وتبادل المعلومات مع اللجنة".ويُمنح الأمين العام للأمم المتحدة 30 يوما لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول طرق إنشاء اللجنة المذكورة.ومن المقرر التصويت على القرار يوم الاثنين.وفي 26 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1و2"، للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أنه عمل تخريبي مدبر.وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، أنه لا يمكن تقدير الوقت اللازم لإصلاح الضرر، الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز.كما شرع مكتب المدعي العام في روسيا، بفتح قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر"، نشر تحقيقًا صحفيًا، حول التفجيرات، التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وبين هيرش في التحقيق، أن غواصين أمريكيين وضعوا متفجرات تحت خطوط الأنابيب، خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، وقام النرويجيون بتفعيلها، بعد ثلاثة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20230324/صحفي-أمريكي-يكشف-حقائق-جديدة-عن-تفجير-خطوط-أنابيب-التيار-الشمالي-1075095218.html

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