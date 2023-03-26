https://sputnikarabic.ae/20230326/مصادر-عسكرية-ليبية-تكشف-تفاصيل-ومراحل-الاتفاق-لتشكيل-قوة-مشتركة-من-المناطق-الثلاث-1075150841.html

مصادر عسكرية ليبية تكشف تفاصيل ومراحل الاتفاق لتشكيل قوة مشتركة من المناطق الثلاث

مصادر عسكرية ليبية تكشف تفاصيل ومراحل الاتفاق لتشكيل قوة مشتركة من المناطق الثلاث

كشفت مصادر عسكرية ليبية خاصة تفاصيل اللقاءات المنعقدة منذ فترة بين القيادات العسكرية في الشرق الليبي وطرابلس بدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T12:32+0000

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وبحسب تأكيد المصادر، في حديثها مع "سبوتنيك"، فإن اللقاء الذي يعقد اليوم في طرابلس، يحضره كل من وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، واللواء خيري التميمي، وآمر لواء طارق بن زياد عمر مراجع، وآمر اللواء 128 معزز حسن معتوق الزادمة.ويلتقون قيادات عسكرية وقادة بعض الكتائب من الغرب الليبي، وفي مقدمتهم رئيس الأركان الليبي في طرابلس محمد الحداد.ومن المرتقب عقد لقاء آخر في الشرق الليبي، وفي مدينة سرت، تمهيدا للإعلان عن القوة المشتركة من المناطق الثلاث، وفق الخطة التي جرى التوصل إليها في الاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية.ووفق المصادر، فإن المحادثات التي جرت بين رئيس الأركان في الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان في طرابلس الفريق محمد الحداد، بمشاركة قيادات من اللجنة العسكرية توصلت إلى عدد من النقاط بشأن تشكيل قوة مشتركة من المناطق الثلاث" الغرب والشرق والجنوب"، تحت قيادة موحدة.وأكدت المصادر أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل:المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي، بشأن تشكيل القوة المشتركة في تونس خلال اجتماع لـ"مجموعة العمل الأمنية" حول ليبيا، بحضور باتيلي، وبحضور أعضاء لجنة" 5+5" والحداد والناظوري وسفراء بريطانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وممثلي الاتحاد الأفريقي، تهدف لدعم مسار الانتخابات وتأمينها من خلال القوة المشتركة التي تخضع قياداتها لرئيسي الأركان في الشرق والغرب الليبي.وفي وقت سابق أعلن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن مبادرة جديدة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.وقال إن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات، مؤكدا أن ما وصفها بـ"الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها" هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، لتتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

https://sputnikarabic.ae/20230304/ليبيا-تشكيل-قوة-مشتركة-بين-الجيش-الليبي-وحكومة-الوحدة-كخطوة-أولى-لحماية-حدود-البلاد-1074310871.html

https://sputnikarabic.ae/20230316/مجلس-الأمن-يدعم-مبادرة-باتيلي-بشأن-الانتخابات-في-ليبيا-هذا-العام-1074832468.html

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