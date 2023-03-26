عربي
بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا
https://sputnikarabic.ae/20230326/مصرع-شخصين-في-إطلاق-نار-بمدينة-هامبورغ-الألمانية-1075141985.html
مصرع شخصين في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية
مصرع شخصين في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، أن الشرطة الألمانية عثرت على قتيلين بأحد الشوارع في منطقة لانغنهورن في مدينة هامبورغ الألمانية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T07:29+0000
2023-03-26T07:29+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101931/12/1019311272_0:285:5464:3359_1920x0_80_0_0_224230042d84c28aeeb58da9378f649c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن شهودا عيان أبلغوا عن وقوع إطلاق نار في شارع ريبورن في مدينة هامبورغ، مشيرة إلى أن الشرطة دفعت بـ 28 سيارة دورية إلى مكان الحادث.وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة عثرت على مسدس بجانب القتيلين، وسط ترجيحات بأن أحدهم أطلق النار على الآخر ثم انتحر.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق النار بالقرب من مركز منظمة "شهود يهوه" (المتطرفة المحظورة في روسيا) في هامبورغ.وذكرت صحيفة "هامبورغ مورغن بوست" آنذاك أنه "في ألستردورف (حي في هامبورغ) وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها. قُتل ستة أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة".وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة شخصين بجراح خطيرة إثر إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في بلدة برامشه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230311/القبض-على-الجاني-بعد-إطلاق-سراح-الرهائن-في-ألمانيا-1074592728.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101931/12/1019311272_304:0:5161:3643_1920x0_80_0_0_a0f5a2597c2944ef6da7ee27ab40ec08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصرع شخصين في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية

07:29 GMT 26.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، أن الشرطة الألمانية عثرت على قتيلين بأحد الشوارع في منطقة لانغنهورن في مدينة هامبورغ الألمانية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن شهودا عيان أبلغوا عن وقوع إطلاق نار في شارع ريبورن في مدينة هامبورغ، مشيرة إلى أن الشرطة دفعت بـ 28 سيارة دورية إلى مكان الحادث.
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا
11 مارس, 04:29 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة عثرت على مسدس بجانب القتيلين، وسط ترجيحات بأن أحدهم أطلق النار على الآخر ثم انتحر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق النار بالقرب من مركز منظمة "شهود يهوه" (المتطرفة المحظورة في روسيا) في هامبورغ.
وذكرت صحيفة "هامبورغ مورغن بوست" آنذاك أنه "في ألستردورف (حي في هامبورغ) وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها. قُتل ستة أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة".
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة شخصين بجراح خطيرة إثر إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في بلدة برامشه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала