https://sputnikarabic.ae/20230326/مصرع-شخصين-في-إطلاق-نار-بمدينة-هامبورغ-الألمانية-1075141985.html
مصرع شخصين في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية
مصرع شخصين في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، أن الشرطة الألمانية عثرت على قتيلين بأحد الشوارع في منطقة لانغنهورن في مدينة هامبورغ الألمانية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن شهودا عيان أبلغوا عن وقوع إطلاق نار في شارع ريبورن في مدينة هامبورغ، مشيرة إلى أن الشرطة دفعت بـ 28 سيارة دورية إلى مكان الحادث.وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة عثرت على مسدس بجانب القتيلين، وسط ترجيحات بأن أحدهم أطلق النار على الآخر ثم انتحر.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق النار بالقرب من مركز منظمة "شهود يهوه" (المتطرفة المحظورة في روسيا) في هامبورغ.وذكرت صحيفة "هامبورغ مورغن بوست" آنذاك أنه "في ألستردورف (حي في هامبورغ) وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها. قُتل ستة أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة".وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة شخصين بجراح خطيرة إثر إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في بلدة برامشه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230311/القبض-على-الجاني-بعد-إطلاق-سراح-الرهائن-في-ألمانيا-1074592728.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع شخصين في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية
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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، أن الشرطة الألمانية عثرت على قتيلين بأحد الشوارع في منطقة لانغنهورن في مدينة هامبورغ الألمانية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة، أن شهودا عيان أبلغوا عن وقوع إطلاق نار في شارع ريبورن في مدينة هامبورغ، مشيرة إلى أن الشرطة دفعت بـ 28 سيارة دورية إلى مكان الحادث.
وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة عثرت على مسدس بجانب القتيلين، وسط ترجيحات بأن أحدهم أطلق النار على الآخر ثم انتحر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق النار بالقرب من مركز منظمة "شهود يهوه"
(المتطرفة المحظورة في روسيا) في هامبورغ.
وذكرت صحيفة "هامبورغ مورغن بوست" آنذاك أنه "في ألستردورف (حي في هامبورغ) وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها. قُتل ستة أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة".
وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة شخصين بجراح خطيرة إثر إطلاق نار
قرب مدرسة ابتدائية في بلدة برامشه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.