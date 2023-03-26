https://sputnikarabic.ae/20230326/مصرع-25-شخصا-وإصابة-عشرات-جراء-أعاصير-مدمرة-في-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075140078.html
مصرع 25 شخصا وإصابة عشرات جراء أعاصير مدمرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
مصرع 25 شخصا وإصابة عشرات جراء أعاصير مدمرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
قالت السلطات الأمريكية، بعد ظهر السبت، إن حصيلة قتلى أعاصير اجتاحت ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T05:46+0000
2023-03-26T05:46+0000
2023-03-26T05:46+0000
ميسيسيبي
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
أعاصير
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وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، إنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو.وأفادت الهيئة في تحديث لها أن العديد من الوكالات في الولاية وشركائها يعملون معا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي.وضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية ميسيسيبي ليلة الجمعة، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم السبت، إن "الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي مفجعة".وأضاف بايدن "بينما لا نزال نقيّم المدى الكامل للضرر، نعلم أن العديد من مواطنينا الأمريكيين لا يشعرون بالحزن لفقدانهم (أفراد من) العائلة والأصدقاء فحسب، بل فقدوا منازلهم وأعمالهم أيضا".وأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز يوم السبت حالة الطوارئ في المقاطعات المتضررة من العواصف والأعاصير.وقال ريفز في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر)، إن "حجم الضرر والخسارة واضح في كل مكان متضرر اليوم". مضيفا أن "منازل وشركات ومجتمعات بأكملها. نسعى للاستجابة والتعافي وإعادة البناء معا. هذه هي المهمة".
https://sputnikarabic.ae/20230325/7-قتلى-على-الأقل-إثر-إعصار-ضرب-ولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1075117276.html
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ميسيسيبي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أعاصير
ميسيسيبي, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أعاصير
مصرع 25 شخصا وإصابة عشرات جراء أعاصير مدمرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
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قالت السلطات الأمريكية، بعد ظهر السبت، إن حصيلة قتلى أعاصير اجتاحت ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون.
وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، إنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو
.
وأفادت الهيئة في تحديث لها أن العديد من الوكالات في الولاية وشركائها يعملون معا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي.
وضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية ميسيسيبي
ليلة الجمعة، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم السبت، إن "الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي مفجعة".
وأضاف بايدن "بينما لا نزال نقيّم المدى الكامل للضرر، نعلم أن العديد من مواطنينا الأمريكيين لا يشعرون بالحزن لفقدانهم (أفراد من) العائلة والأصدقاء فحسب، بل فقدوا منازلهم وأعمالهم أيضا".
وأعلن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز يوم السبت حالة الطوارئ في المقاطعات المتضررة من العواصف والأعاصير.
وقال ريفز في تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر)، إن "حجم الضرر والخسارة واضح في كل مكان متضرر اليوم". مضيفا أن "منازل وشركات ومجتمعات بأكملها. نسعى للاستجابة والتعافي وإعادة البناء معا. هذه هي المهمة".