https://sputnikarabic.ae/20230326/مطبخ-زاد-مبادرة-شبابية-لإطعام-الأسر-الأكثر-احتياجا-في-مصر-فيديو-1075155132.html
"مطبخ زاد"... مبادرة شبابية لإطعام الأسر الأكثر احتياجا في مصر... فيديو
"مطبخ زاد"... مبادرة شبابية لإطعام الأسر الأكثر احتياجا في مصر... فيديو
قالت هبة علام، العضوة المؤسسة بمبادرة "مطبخ زاد" إن المبادرة هدفها توفير الطعام للأسر الأكثر احتياجا في مصر خاصة في المناطق الفقيرة. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T14:41+0000
2023-03-26T14:41+0000
2023-03-26T14:59+0000
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جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، أشارت فيها هبة إلى أن المبادرة يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2020.ولفتت إلى أن المبادرة تقوم على جهود المتطوعين الذين يساهمون في خفض تكاليف توفير الطعام للمحتاجين في المناطق الفقيرة.وتابعت: "تقوم المبادرة على جهود القائمين عليها وأصبحت جهودها دائمة منذ انطلاقها"، مشيرة إلى أن الإطعام يكون يومي الاثنين والخميس على مدار العام، بينما يكون كل يوم في شهري رمضان وشوال.وأوضحت هبة أن المتطوعين يمثلون "درع المبادرة" لأنهم يساعدون في تنفيذ جميع الأنشطة، مضيفة: "نحاول تقليل النفقات على قدر الإمكان".ومن جهة أخرى أوضحت العضوة المؤسسة بالمبادرة أن بعض النساء يعملن في الطبخ ويقمن بإعداد كميات من الأطعمة بصورة تجعلهن يكتسبن خبرة كبيرة في هذا المجال تؤهلهن لاحقا لإعداد الوجبات الخاصة بالمناسبات مقابل أجر وهو ما يمثل فرصة عمل جيدة لهن.كما لفتت هبة علام إلى أنه يتم إعداد وجبات لمعهد الأورام ومستشفى أبو الريش، مشيرة إلى أن المطبخ يوجد في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230322/بنك-الطعام-مبادرة-فلسطينية-لإطعام-فقراء-غزة-في-رمضان-1075019098.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, رمضان
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, رمضان
"مطبخ زاد"... مبادرة شبابية لإطعام الأسر الأكثر احتياجا في مصر... فيديو
14:41 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 14:59 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
قالت هبة علام، العضوة المؤسسة بمبادرة "مطبخ زاد" إن المبادرة هدفها توفير الطعام للأسر الأكثر احتياجا في مصر خاصة في المناطق الفقيرة.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك
"، أشارت فيها هبة إلى أن المبادرة يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2020.
ولفتت إلى أن المبادرة تقوم على جهود المتطوعين الذين يساهمون في خفض تكاليف توفير الطعام للمحتاجين في المناطق الفقيرة.
وتابعت: "تقوم المبادرة على جهود القائمين عليها وأصبحت جهودها دائمة منذ انطلاقها"، مشيرة إلى أن الإطعام
يكون يومي الاثنين والخميس على مدار العام، بينما يكون كل يوم في شهري رمضان وشوال.
وأوضحت هبة أن المتطوعين يمثلون "درع المبادرة" لأنهم يساعدون في تنفيذ جميع الأنشطة، مضيفة: "نحاول تقليل النفقات على قدر الإمكان".
ومن جهة أخرى أوضحت العضوة المؤسسة بالمبادرة أن بعض النساء يعملن في الطبخ ويقمن بإعداد كميات من الأطعمة
بصورة تجعلهن يكتسبن خبرة كبيرة في هذا المجال تؤهلهن لاحقا لإعداد الوجبات الخاصة بالمناسبات مقابل أجر وهو ما يمثل فرصة عمل جيدة لهن.
كما لفتت هبة علام إلى أنه يتم إعداد وجبات لمعهد الأورام ومستشفى أبو الريش، مشيرة إلى أن المطبخ يوجد في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.