عربي
القناة 12 العبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد
https://sputnikarabic.ae/20230326/نشر-دوريات-أمنية-ليبية-على-طول-الشريط-الحدودي-مع-تونس-1075172040.html
نشر دوريات أمنية ليبية على طول الشريط الحدودي مع تونس
نشر دوريات أمنية ليبية على طول الشريط الحدودي مع تونس
نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T21:15+0000
2023-03-26T21:17+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068273358_0:122:3423:2047_1920x0_80_0_0_54fbeeadd9d9a56eb1b59947b035343e.jpg
ونقل موقع "المصدر" عن الوزارة منشورا أشارت فيه إلى "استمرار عمل قطاع العسة الأمني الصحراوي التابع لجهاز حرس الحدود، من خلال تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس".وحدد منشور الوزارة أنه تم نشر الدوريات الأمنية "من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر لتأمين حدود الدولة بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية".وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية ليبية خاصة تفاصيل اللقاءات المنعقدة منذ فترة بين القيادات العسكرية في الشرق الليبي وطرابلس بدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.وبحسب تأكيد المصادر، في حديثها مع "سبوتنيك"، فإن اللقاء الذي عقد اليوم في طرابلس، حضره كل من وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، واللواء خيري التميمي، وآمر لواء طارق بن زياد عمر مراجع، وآمر اللواء 128 معزز حسن معتوق الزادمة.ومن المرتقب عقد لقاء آخر في الشرق الليبي، وفي مدينة سرت، تمهيدا للإعلان عن القوة المشتركة من المناطق الثلاث، وفق الخطة التي جرى التوصل إليها في الاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية.وتهدف المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي، بشأن تشكيل القوة المشتركة في تونس خلال اجتماع لـ"مجموعة العمل الأمنية" حول ليبيا، بحضور باتيلي، وبحضور أعضاء لجنة" 5+5" والحداد والناظوري وسفراء بريطانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وممثلي الاتحاد الأفريقي، تهدف لدعم مسار الانتخابات وتأمينها من خلال القوة المشتركة التي تخضع قياداتها لرئيسي الأركان في الشرق والغرب الليبي.
https://sputnikarabic.ae/20230326/برلماني-ليبي-استمرار-القوة-القاهرة-يحول-دون-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1075159048.html
https://sputnikarabic.ae/20230323/نزاع-نفطي-قديم-بين-تونس-وليبيا-يعود-إلى-الواجهة-1075064473.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1a/1068273358_319:0:3048:2047_1920x0_80_0_0_b01e183fec5b7f0b856f209159a0fe97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

نشر دوريات أمنية ليبية على طول الشريط الحدودي مع تونس

21:15 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 21:17 GMT 26.03.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAاشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا
اشتباكات في العاصمة طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأحد، دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس
ونقل موقع "المصدر" عن الوزارة منشورا أشارت فيه إلى "استمرار عمل قطاع العسة الأمني الصحراوي التابع لجهاز حرس الحدود، من خلال تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس".
وحدد منشور الوزارة أنه تم نشر الدوريات الأمنية "من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر لتأمين حدود الدولة بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية".
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
برلماني ليبي: استمرار "القوة القاهرة" يحول دون إجراء الانتخابات في ليبيا
16:17 GMT
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عسكرية ليبية خاصة تفاصيل اللقاءات المنعقدة منذ فترة بين القيادات العسكرية في الشرق الليبي وطرابلس بدعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وبحسب تأكيد المصادر، في حديثها مع "سبوتنيك"، فإن اللقاء الذي عقد اليوم في طرابلس، حضره كل من وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فرج قعيم، واللواء خيري التميمي، وآمر لواء طارق بن زياد عمر مراجع، وآمر اللواء 128 معزز حسن معتوق الزادمة.
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
نزاع نفطي قديم بين تونس وليبيا يعود إلى الواجهة
23 مارس, 12:16 GMT
ومن المرتقب عقد لقاء آخر في الشرق الليبي، وفي مدينة سرت، تمهيدا للإعلان عن القوة المشتركة من المناطق الثلاث، وفق الخطة التي جرى التوصل إليها في الاجتماعات التي جرت خلال الفترة الماضية.
وتهدف المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي، بشأن تشكيل القوة المشتركة في تونس خلال اجتماع لـ"مجموعة العمل الأمنية" حول ليبيا، بحضور باتيلي، وبحضور أعضاء لجنة" 5+5" والحداد والناظوري وسفراء بريطانيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وممثلي الاتحاد الأفريقي، تهدف لدعم مسار الانتخابات وتأمينها من خلال القوة المشتركة التي تخضع قياداتها لرئيسي الأركان في الشرق والغرب الليبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:26 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала