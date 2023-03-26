https://sputnikarabic.ae/20230326/وزراء-زراعة-دول-الشرق-العربي-لـسبوتنيك-إنشاء-قوة-زراعية-لمواجهة-أزمة-الغذاء-1075167124.html

وزراء زراعة دول الشرق العربي لـ"سبوتنيك": إنشاء قوة زراعية لمواجهة أزمة الغذاء

وزراء زراعة دول الشرق العربي لـ"سبوتنيك": إنشاء قوة زراعية لمواجهة أزمة الغذاء

تحت شعار "تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي" بدأت جلسات القمة الرباعية لوزراء زراعة الأردن، وسوريا، ولبنان، والعراق. 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T18:58+0000

2023-03-26T18:58+0000

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وتناقش القمة الزراعية التي تعقد على مدار يومين في العاصمة السورية دمشق، سبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع".قطنا: قوة اقتصادية زراعيةوزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، أشار في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن الاجتماع سيركز على التجارة البينية وتداول الأدوية وتحويل نظم الزراعة والغذاء وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والعمل نحو الأمن الغذائي.وأكد الوزير قطنا أهمية توقيت الاجتماع بعد الزلازل الذي ضرب سوريا وأثره السلبي على القطاع الزراعي، منوها إلى أنه سيتم وضع البحوث العلمية لمواجهة التغيرات المناخية ووضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والبيطرية بحيث تستند إلى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية.وأوضح قطنا أن الاجتماع سيتناول المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع بين الدول المجتمعة، وتخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.وبيّن الوزير السوري أن الهدف هو تشكيل قوة اقتصادية بين الدول الأربع، باعتبار أننا إقليم نتشارك فيه الأرض والمياه والمناخ والبيئة، ونعاني جميعاً من التغيرات المناخية وآثارها.الحنيفات: خطر أزمة الغذاء العالمية تهددنابدوره أكد وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن الدول الأربعة المشاركة وضعت في هذا الاجتماع الأحرف الأولى لشراكة عربية تواجه أزمة الأمن الغذائي.وأشار الوزير الأردني إلى أن خطر أزمة الغذاء العالمية تهددنا جميعا، وهذا الاجتماع الرباعي جاء لتنسيق الجهود لمواجهتها، مشيرا إلى أن التنسيق بين الدول الأربع يحظى باهتمام قيادات الدول العربية.ولفت الحنيفات إلى أن وزراء الزراعة اتفقوا على مراجعة الإجراءات السريعة فيما يتعلق بالتجارة البينية، وتداول الأدوية واللقاحات، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والعمل على تعزيز الأمن الغذائي إلى جانب البحث عن حلول لنقص المياه وانتشار الأمراض الزراعية، ومواجهة صعوبات نقل وتسويق المنتجات الزراعية.وختم وزير الزراعة الأردني حديثه إلى "سبوتنيك" بالتأكيد على قوة علاقات الأردن مع الأشقاء في سورية والعراق ولبنان، لا سيما أن العلاقات معهم اجتماعية وثقافية وتجارية وسياسية وزراعية راسخة عابرة للأزمنة والحدود.الحاج حسن: الخارطة الزراعية لن تتبدلبدوره، قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، في تصريح لـ"سبوتنيك": "بعيداً عن المواقف السياسية، الشراكة العربية والأمن الغذائي مهدد، ويحتم علينا العمل لوضع الإمكانيات لإنجاح العمل العربي المشترك من بوابة الزراعة وتحقيق التكامل والتبادل" مضيفا: الزراعة أولوية وطموح نصبوا إليه".وأكد وزير الزراعة اللبناني أن الخارطة التي تم وضعها من حيث تبادل السلع الغذائية بين البلدان الأربعة لن تتغير أبداً، فلن يكون هناك إضافة لأي صنف جديد من الخضار والفواكه، وإنما سيتم الاكتفاء بزيادة الكميات وفق آلية سهلة وبسيطة وتناسب الجميع.اتفاقياتوتخلل المؤتمر الذي افتتح، صباح اليوم، في فندق الداماروز في دمشق، جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي، إضافة لزيارة للمراكز البحثية والعلمية المختصة في القطاع الزراعي.واتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.كما أوصى الوزراء بإجراء دراسة من برنامج الأغذية العالمي حول إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي ومركز إقليمي للمساعدات الغذائية الطارئة في الأردن، وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة.

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