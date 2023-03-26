https://sputnikarabic.ae/20230326/وزير-التعليم-العالي-اللبناني-يؤكد-سريان-تأجيل-اعتماد-التوقيت-الصيفي-ما-لم-تعدله-الحكومة-1075162981.html
وزير التعليم العالي اللبناني يؤكد سريان تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي ما لم تعدله الحكومة
وزير التعليم العالي اللبناني يؤكد سريان تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي ما لم تعدله الحكومة
اعتبر وزير التعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي في لبنان سارٍ ما لم يتم تعديل ذلك خلال جلسة حكومية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T17:59+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال الحلبي في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد: "نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء".وأضاف: "إذا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قرارا يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق بالتوقيت الصيفي، سنكون أول من يطبقه، أما في غياب مثل هذا القرار، يبقى التوقيت الصيفي معتمدا ومطبقا في القطاع التربوي".وكردة فعلٍ على الخطاب الطائفي الذي دار حول التوقيت الصيفي والانقسام بين القوى السياسية المسيحية والمسلمة، إضافة إلى الاتهامات المتكررة لميقاتي بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، أعلنت رئاسة الحكومة عن إلغاء جلسة مجلس الوزراء كان مقرر عقدها، غدا الاثنين.وسبق أن أعلنت شخصيات سياسية ومؤسسات عدة في لبنان رفضها قرار حكومة تصريف الأعمال تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي، والذي كان من المقرر سابقًا بدء العمال به منتصف ليل 25-26 مارس /آذار الجاري، ليبدأ بدلًا من ذلك منتصف ليل 25-26 أبريل/نيسان المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230326/عضو-لجنة-الاتصالات-دخل-لبنان-في-مرحلة-من-التخبط-الوقتي-والزمني-1075152348.html
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وزير التعليم العالي اللبناني يؤكد سريان تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي ما لم تعدله الحكومة
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اعتبر وزير التعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي في لبنان سارٍ ما لم يتم تعديل ذلك خلال جلسة حكومية.
بيروت - سبوتنيك. وقال الحلبي في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد: "نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء".
ودعا الوزير اللبناني إلى التخفيف من حدة الصراع الإعلامي والابتعاد عن أي قرارات جديدة كالقرار الذي اتخذ أخيرا حول عدم تغيير الساعة كما درجت العادة وهو الذي سعر الخطاب الطائفي في البلاد منوها إلى أن لبنان كان ولا زال في غنى عن موضوع إضافي للانقسام.
وأضاف: "إذا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قرارا يعدل بموجبه قراره السابق المتعلق بالتوقيت الصيفي، سنكون أول من يطبقه، أما في غياب مثل هذا القرار، يبقى التوقيت الصيفي معتمدا ومطبقا في القطاع التربوي".
وسبق أن اعتبرت الكتل النيابية المسيحية الوازنة وكذلك الأحزاب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تفرّدوا بقرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي، واصفين القرار بغير المدروس.
وكردة فعلٍ على الخطاب الطائفي الذي دار حول التوقيت الصيفي والانقسام بين القوى السياسية المسيحية والمسلمة، إضافة إلى الاتهامات المتكررة لميقاتي بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، أعلنت رئاسة الحكومة عن إلغاء جلسة مجلس الوزراء كان مقرر عقدها، غدا الاثنين.
وسبق أن أعلنت شخصيات سياسية ومؤسسات عدة في لبنان رفضها قرار حكومة تصريف الأعمال تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي، والذي كان من المقرر سابقًا بدء العمال به منتصف ليل 25-26 مارس /آذار الجاري، ليبدأ بدلًا من ذلك منتصف ليل 25-26 أبريل/نيسان المقبل.