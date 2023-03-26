https://sputnikarabic.ae/20230326/وزير-الثقافة-اللبناني-ميقاتي-قد-يدعو-إلى-جلسة-الخميس-المقبل-لبحث-مسألة-التوقيت-الصيفي-1075153819.html

وزير الثقافة اللبناني: ميقاتي قد يدعو إلى جلسة الخميس المقبل لبحث مسألة التوقيت الصيفي

وزير الثقافة اللبناني: ميقاتي قد يدعو إلى جلسة الخميس المقبل لبحث مسألة التوقيت الصيفي

صرّح وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام مرتضى، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد يدعو إلى عقد جلسة للحكومة الخميس المقبل أو في وقت قريب،... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T13:27+0000

2023-03-26T13:27+0000

2023-03-26T13:27+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال مرتضى في تصريح لـ"سبوتنيك"، تعليقا على مسألة تأخير العمل بالتوقيت الصيفي، التي أثارت جدلا واسعا في لبنان بين مختلف القوى السياسية: "الرئيس ميقاتي حتمًا اعتبر أن تأخير العمل في التوقيت الصيفي هي مسألة تحمّل أكثر مما ينبغي، وأدّت إلى ردة فعل جدا سلبية وقسمت البلد طائفيًا، بالتالي انزعاجه من هذا الأمر ترجم بتأجيل الجلسة المقررة الاثنين إلى وقت لاحق".وشدد مرتضى على أن الوزراء الذي يحضرون الجلسات يشددون على ضرورة تصريف الأعمال الضرورية والملحة حيث يكون جدول الأعمال مقتضب.وقد أثار إعلان حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن تأجيل تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى 20-21 أبريل/ نيسان المقبل بعد أن كان في 25-26 مارس/آذار الحالي، ردود فعل واسعة مؤيدة وأخرى معارضة، خصوصًا أن التأجيل يتزامن مع بدء شهر رمضان.وأعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة لهذه الفترة وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة بيروت، وذلك تجنبا لحدوث أي اضطرب في قطاع الطيران.كما أعلنت عدد من المؤسسات الإعلامية والمحطات التلفزيونية عدم التزامها بقرار رئاسة مجلس الوزراء، وأنها ستلتزم بتعديل التوقيت الصيفي كما جرت العادة وذلك اعتراضًا على قرار التأجيل.

https://sputnikarabic.ae/20230325/نجيب-ميقاتي-يحز-في-نفسي-ما-بلغه-موضوع-التوقيت-الصيفي-وما-اتخذ-قد-اتخذ-1075136544.html

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