عربي
https://sputnikarabic.ae/20230326/وزير-الخارجية-الصيني-قمة-بوتين-وشي-مثمرة-للغاية-1075155877.html
وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية
وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية
قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الأحد، إن القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو كانت "ناجحة ومثمرة... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T14:38+0000
2023-03-26T14:46+0000
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
فلاديمير بوتين
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074990807_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_5eda578b6acffe992aebc1388570684a.jpg
سبوتنيك. جاءت تصريحات تشين خلال حديث أدلى به لمحطة "روسيا 24" تعليقا على نتائج المحادثت التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين الروسي والصيني، حيث شدد الوزير الصيني على أن المحادثات جاءت "ناجحة جدا ومثمر للغاية".وأضاف أن الزعيمين توصلا إلى العديد من الاتفاقيات وناقشا القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية الصينية الروسية، فضلا عن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى.وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".وأوضح بوتين أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا، ولا يعد تحالفا عسكريا، على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، وتابع "نعم لدينا تعاون في المجال العسكري التقني، ولا نخفي ذلك، كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري".وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا في الفترة ما بين 20 إلى 22 مارس/ آذار، التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وقع الزعيمان خلالها بيانا مشتركا بشأن خطة لتطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني بحلول عام 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230326/تحليل-الصين-وروسيا-تحطمان-الأرقام-القياسية-الخاصة-بالفائض-التجاري-لعام-2022-1075143403.html
https://sputnikarabic.ae/20230326/واشنطن-بوست-التحالف-بين-روسيا-والصين-قادر-على-تغيير-النظام-العالمي-1075142432.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074990807_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_25568bf52f72e5f28e8ac6dae49d2a68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, فلاديمير بوتين, الأخبار
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, فلاديمير بوتين, الأخبار

وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية

14:38 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 26.03.2023)
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Pavel Byrkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الأحد، إن القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو كانت "ناجحة ومثمرة للغاية".
سبوتنيك. جاءت تصريحات تشين خلال حديث أدلى به لمحطة "روسيا 24" تعليقا على نتائج المحادثت التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين الروسي والصيني، حيث شدد الوزير الصيني على أن المحادثات جاءت "ناجحة جدا ومثمر للغاية".
وأضاف أن الزعيمين توصلا إلى العديد من الاتفاقيات وناقشا القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية الصينية الروسية، فضلا عن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
تحليل: الصين وروسيا تحطمان الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022
08:43 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى.
وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
"واشنطن بوست": التحالف بين روسيا والصين قادر على تغيير النظام العالمي
07:52 GMT
وأوضح بوتين أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا، ولا يعد تحالفا عسكريا، على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، وتابع "نعم لدينا تعاون في المجال العسكري التقني، ولا نخفي ذلك، كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري".
وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا في الفترة ما بين 20 إلى 22 مارس/ آذار، التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وقع الزعيمان خلالها بيانا مشتركا بشأن خطة لتطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني بحلول عام 2030.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала