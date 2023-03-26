https://sputnikarabic.ae/20230326/وزير-الخارجية-الصيني-قمة-بوتين-وشي-مثمرة-للغاية-1075155877.html
وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية
وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية
قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الأحد، إن القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو كانت "ناجحة ومثمرة... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T14:38+0000
2023-03-26T14:38+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات تشين خلال حديث أدلى به لمحطة "روسيا 24" تعليقا على نتائج المحادثت التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين الروسي والصيني، حيث شدد الوزير الصيني على أن المحادثات جاءت "ناجحة جدا ومثمر للغاية".وأضاف أن الزعيمين توصلا إلى العديد من الاتفاقيات وناقشا القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية الصينية الروسية، فضلا عن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى.وأضاف بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".وأوضح بوتين أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا، ولا يعد تحالفا عسكريا، على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، وتابع "نعم لدينا تعاون في المجال العسكري التقني، ولا نخفي ذلك، كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري".وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا في الفترة ما بين 20 إلى 22 مارس/ آذار، التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وقع الزعيمان خلالها بيانا مشتركا بشأن خطة لتطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني بحلول عام 2030.
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https://sputnikarabic.ae/20230326/واشنطن-بوست-التحالف-بين-روسيا-والصين-قادر-على-تغيير-النظام-العالمي-1075142432.html
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العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, فلاديمير بوتين, الأخبار
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, فلاديمير بوتين, الأخبار
وزير الخارجية الصيني: قمة بوتين وشي مثمرة للغاية
14:38 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، اليوم الأحد، إن القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو كانت "ناجحة ومثمرة للغاية".
سبوتنيك. جاءت تصريحات تشين خلال حديث أدلى به لمحطة "روسيا 24" تعليقا على نتائج المحادثت التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين الروسي والصيني
، حيث شدد الوزير الصيني على أن المحادثات جاءت "ناجحة جدا ومثمر للغاية".
وأضاف أن الزعيمين توصلا إلى العديد من الاتفاقيات وناقشا القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات الثنائية الصينية الروسية، فضلا عن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى.
وأضاف
بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب: "هذا يتنافى تماما مع الواقع، لأننا لن ننشئ أي تحالف عسكري مع الصين".
وأوضح بوتين أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا، ولا يعد تحالفا عسكريا، على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة، وتابع "نعم لدينا تعاون في المجال العسكري التقني، ولا نخفي ذلك، كل شيء لدينا يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري
".
وأجرى الرئيس الصيني زيارة رسمية إلى روسيا في الفترة ما بين 20 إلى 22 مارس/ آذار، التقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وقع الزعيمان خلالها بيانا مشتركا بشأن خطة لتطوير المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني بحلول عام 2030.