عربي
https://sputnikarabic.ae/20230326/وكالة-القوات-الأمريكية-تواصل-سرقة-مئات-الأطنان-من-النفط-السوري-1075140743.html
وكالة: القوات الأمريكية تواصل سرقة مئات الأطنان من النفط السوري
وكالة: القوات الأمريكية تواصل سرقة مئات الأطنان من النفط السوري
اتهمت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" القوات الأمريكية بمواصلة سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، التي تقع في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمال وشمال... 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T06:36+0000
2023-03-26T06:36+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/08/1048616618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cd4491603bf651cab2106e0755cd270.jpg
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من منطقة اليعربية قولها بأن "قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجا مخصصا لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق". وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأمريكية أخرجت في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين بريف اليعربية. وفي ديسمبر عام 2022، قدرت وزارة الخارجية السورية خسائر سوريا الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية على أراضيها بنحو 111.9 مليار دولار. وتقدر الخسائر المباشرة بـ 25.9 مليار دولار، تتكون من 19.8 مليار دولار من سرقة النفط والغاز الأمريكية و3.2 مليار دولار أضرار لمنشآت الدولة، و2.9 مليار دولار أضرار لمنشآت النفط والغاز، بحسب البيان الصادر آنذاك. في حين قدرت الوزارة الخسائر غير المباشرة بنحو 86 مليار دولار. وأشارت الوزارة إلى أن "قوات الاحتلال الأمريكية والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبها المنظم للنفط والقمح والموارد الأساسية الأخرى والثروة الوطنية للشعب السوري".
https://sputnikarabic.ae/20230304/أمريكا-تسرق-شحنة-جديدة-من-النفط-السوري-وتنقله-إلى-قواعدها-في-العراق-1074305312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/08/1048616618_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f65fbec99590bbf4c2c753eef42eef11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

وكالة: القوات الأمريكية تواصل سرقة مئات الأطنان من النفط السوري

06:36 GMT 26.03.2023
© Sputnik . Basel Shartouhمصفاة النفط بانياس في سوريا
مصفاة النفط بانياس في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© Sputnik . Basel Shartouh
تابعنا عبرTelegram
اتهمت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" القوات الأمريكية بمواصلة سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، التي تقع في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمال وشمال شرق سوريا، مؤكدة أن القوات الأمريكية أقدمت يوم السبت على نقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق وآليات تحمل معدات عسكرية باتجاه قواعدها في العراق.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من منطقة اليعربية قولها بأن "قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجا مخصصا لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق".
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
أمريكا تسرق شحنة جديدة من النفط السوري وتنقله إلى قواعدها في العراق
4 مارس, 11:52 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأمريكية أخرجت في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين بريف اليعربية.
وفي ديسمبر عام 2022، قدرت وزارة الخارجية السورية خسائر سوريا الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية على أراضيها بنحو 111.9 مليار دولار.
وتقدر الخسائر المباشرة بـ 25.9 مليار دولار، تتكون من 19.8 مليار دولار من سرقة النفط والغاز الأمريكية و3.2 مليار دولار أضرار لمنشآت الدولة، و2.9 مليار دولار أضرار لمنشآت النفط والغاز، بحسب البيان الصادر آنذاك. في حين قدرت الوزارة الخسائر غير المباشرة بنحو 86 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن "قوات الاحتلال الأمريكية والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبها المنظم للنفط والقمح والموارد الأساسية الأخرى والثروة الوطنية للشعب السوري".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:38 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала