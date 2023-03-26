https://sputnikarabic.ae/20230326/وكالة-القوات-الأمريكية-تواصل-سرقة-مئات-الأطنان-من-النفط-السوري-1075140743.html

وكالة: القوات الأمريكية تواصل سرقة مئات الأطنان من النفط السوري

وكالة: القوات الأمريكية تواصل سرقة مئات الأطنان من النفط السوري

اتهمت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" القوات الأمريكية بمواصلة سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، التي تقع في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمال وشمال... 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T06:36+0000

2023-03-26T06:36+0000

2023-03-26T06:36+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/08/1048616618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cd4491603bf651cab2106e0755cd270.jpg

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من منطقة اليعربية قولها بأن "قافلة مؤلفة من 148 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، بينها 80 صهريجا مخصصا لنقل النفط الخام المسروق من الحقول السورية، و60 آلية بين برادات وشاحنات ترافقها 8 مدرعات عسكرية، توجهت عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق". وأشارت الوكالة إلى أن القوات الأمريكية أخرجت في الرابع من الشهر الجاري رتلين يضمان 57 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق إلى العراق عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين بريف اليعربية. وفي ديسمبر عام 2022، قدرت وزارة الخارجية السورية خسائر سوريا الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية على أراضيها بنحو 111.9 مليار دولار. وتقدر الخسائر المباشرة بـ 25.9 مليار دولار، تتكون من 19.8 مليار دولار من سرقة النفط والغاز الأمريكية و3.2 مليار دولار أضرار لمنشآت الدولة، و2.9 مليار دولار أضرار لمنشآت النفط والغاز، بحسب البيان الصادر آنذاك. في حين قدرت الوزارة الخسائر غير المباشرة بنحو 86 مليار دولار. وأشارت الوزارة إلى أن "قوات الاحتلال الأمريكية والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبها المنظم للنفط والقمح والموارد الأساسية الأخرى والثروة الوطنية للشعب السوري".

https://sputnikarabic.ae/20230304/أمريكا-تسرق-شحنة-جديدة-من-النفط-السوري-وتنقله-إلى-قواعدها-في-العراق-1074305312.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي