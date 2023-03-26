https://sputnikarabic.ae/20230326/يوسف-بن-علوي-صدام-حسين-كان-على-يقين-بأنه-لن-يكسب-الحرب-أمريكا-على-العراق-في-2003-1075159373.html

يوسف بن علوي: صدام حسين كان على يقين بأنه لن يكسب في حرب أمريكا على العراق عام 2003

يوسف بن علوي: صدام حسين كان على يقين بأنه لن يكسب في حرب أمريكا على العراق عام 2003

وصف وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بأنه "زعيم"، مؤكدا أنه "اختار الشهادة والإعدام على الفرار". 26.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-26T16:24+0000

2023-03-26T16:24+0000

2023-03-26T16:25+0000

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

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وقال بن علوي، في مقابلة مع برنامج "قصارى القول التوثيقية" لقناة "روسيا اليوم"، إن "النظام العراقي السابق كل على يقين أنه ستتم الإطاحة بالحرب التي شنتها أمريكا عام 2003"، مشيراً إلى أن "كل المبادرات للحيلولة دون الحرب الأمريكية على العراق لم تجدي نفعا".وبين أنه "كان هناك موقف شبه موحد للأنظمة العربية بضرورة التخلص من صدام حسين بعد غزو الكويت، وأن حرب أمريكا على العراق كانت في واقع الأمر مقارعة رؤساء البيت الأبيض المتعاقبين مع صدام حسين، وانتهت باصطياده أخيرا".وأوضح بن علوي، أن "سلطنة عمان عملت بقوة في مجلس الأمن ومع الولايات المتحدة على إصدار القرار الأممي "النفط مقابل الغذاء" ليتمكن العراقيون بإدارة وزير التجارة آنذاك محمد مهدي صالح الفعالة، من عبور المجاعة التي سعت واشنطن وحليفاتها لأن تعاقب بها شعبا بأكمله عليه أن يدفع ثمن أخطاء سياسات النظام المتهورة"، على حد قوله.واحتلت أمريكا العراق عام 2003 تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل مليشيات طائفية عاثت فسادا في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى به الفساد والفقر والبطالة.

https://sputnikarabic.ae/20230321/من-القاهرة-هنا-بغداد-هكذا-عبر-الشعب-المصري-عن-رفض-الغزو-الأمريكي-للعراق-صور-1074985298.html

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