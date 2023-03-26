عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230326/يوسف-بن-علوي-صدام-حسين-كان-على-يقين-بأنه-لن-يكسب-الحرب-أمريكا-على-العراق-في-2003-1075159373.html
يوسف بن علوي: صدام حسين كان على يقين بأنه لن يكسب في حرب أمريكا على العراق عام 2003
يوسف بن علوي: صدام حسين كان على يقين بأنه لن يكسب في حرب أمريكا على العراق عام 2003
وصف وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بأنه "زعيم"، مؤكدا أنه "اختار الشهادة والإعدام على الفرار". 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T16:24+0000
2023-03-26T16:25+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
صدام حسين
سلطنة عمان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/05/1053573052_0:177:1900:1246_1920x0_80_0_0_c3e92c3f1276a1a64afddc4aee98c0bb.jpg
وقال بن علوي، في مقابلة مع برنامج "قصارى القول التوثيقية" لقناة "روسيا اليوم"، إن "النظام العراقي السابق كل على يقين أنه ستتم الإطاحة بالحرب التي شنتها أمريكا عام 2003"، مشيراً إلى أن "كل المبادرات للحيلولة دون الحرب الأمريكية على العراق لم تجدي نفعا".وبين أنه "كان هناك موقف شبه موحد للأنظمة العربية بضرورة التخلص من صدام حسين بعد غزو الكويت، وأن حرب أمريكا على العراق كانت في واقع الأمر مقارعة رؤساء البيت الأبيض المتعاقبين مع صدام حسين، وانتهت باصطياده أخيرا".وأوضح بن علوي، أن "سلطنة عمان عملت بقوة في مجلس الأمن ومع الولايات المتحدة على إصدار القرار الأممي "النفط مقابل الغذاء" ليتمكن العراقيون بإدارة وزير التجارة آنذاك محمد مهدي صالح الفعالة، من عبور المجاعة التي سعت واشنطن وحليفاتها لأن تعاقب بها شعبا بأكمله عليه أن يدفع ثمن أخطاء سياسات النظام المتهورة"، على حد قوله.واحتلت أمريكا العراق عام 2003 تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل مليشيات طائفية عاثت فسادا في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى به الفساد والفقر والبطالة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/من-القاهرة-هنا-بغداد-هكذا-عبر-الشعب-المصري-عن-رفض-الغزو-الأمريكي-للعراق-صور-1074985298.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/05/1053573052_129:0:1900:1328_1920x0_80_0_0_56ff8bac5b862eb41e8904e5fb78546e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, صدام حسين, سلطنة عمان, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, صدام حسين, سلطنة عمان, العالم العربي

يوسف بن علوي: صدام حسين كان على يقين بأنه لن يكسب في حرب أمريكا على العراق عام 2003

16:24 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 16:25 GMT 26.03.2023)
© AFP 2023 / DAVID FURSTالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / DAVID FURST
تابعنا عبرTelegram
وصف وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بأنه "زعيم"، مؤكدا أنه "اختار الشهادة والإعدام على الفرار".
وقال بن علوي، في مقابلة مع برنامج "قصارى القول التوثيقية" لقناة "روسيا اليوم"، إن "النظام العراقي السابق كل على يقين أنه ستتم الإطاحة بالحرب التي شنتها أمريكا عام 2003"، مشيراً إلى أن "كل المبادرات للحيلولة دون الحرب الأمريكية على العراق لم تجدي نفعا".
وبين أنه "كان هناك موقف شبه موحد للأنظمة العربية بضرورة التخلص من صدام حسين بعد غزو الكويت، وأن حرب أمريكا على العراق كانت في واقع الأمر مقارعة رؤساء البيت الأبيض المتعاقبين مع صدام حسين، وانتهت باصطياده أخيرا".
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
من القاهرة هنا بغداد… هكذا عبر الشعب المصري عن رفض الغزو الأمريكي للعراق (صور)
21 مارس, 11:56 GMT
وأوضح بن علوي، أن "سلطنة عمان عملت بقوة في مجلس الأمن ومع الولايات المتحدة على إصدار القرار الأممي "النفط مقابل الغذاء" ليتمكن العراقيون بإدارة وزير التجارة آنذاك محمد مهدي صالح الفعالة، من عبور المجاعة التي سعت واشنطن وحليفاتها لأن تعاقب بها شعبا بأكمله عليه أن يدفع ثمن أخطاء سياسات النظام المتهورة"، على حد قوله.
واحتلت أمريكا العراق عام 2003 تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.
وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل مليشيات طائفية عاثت فسادا في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى به الفساد والفقر والبطالة.
20 عاما على غزو أمريكا للعراق - سبوتنيك عربي
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
20 عاما على غزو أمريكا للعراق... تسلسل زمني وبيان حجم الخسائر
مشاهدة
5 فبراير, 15:01 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала