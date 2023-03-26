https://sputnikarabic.ae/20230326/-بن-غفير-يؤيد-قرار-نتنياهو-بإقالة-وزير-الدفاع-ويعتبره-بداية-الإصلاح-1075168345.html
بن غفير يؤيد قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع ويعتبره "بداية الإصلاح"
بن غفير يؤيد قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع ويعتبره "بداية الإصلاح"
أيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار رئيس الحكومة بنيامبن نتنياهو بإقالة وزير الدفاع غالانت. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T19:30+0000
2023-03-26T19:30+0000
2023-03-26T19:30+0000
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وكتب بن غفير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد الإعلان عن قرار إقالة وزير الدفاع أن "الإصلاح الآن".أفادت وسائل إعلام عبرية رسمية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد إن "نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه".ونقلت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أنه إذا صوّت غالانت ضد التشريعات القضائية الجديدة فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.وذكرت القناة أن نتنياهو عاد إلى البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم يتطرق إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي طالب، أمس السبت، بوقف خطة الإصلاح القضائي التي تهدف إلى إضعاف القضاء، مناديا بوجوب إجراء حوار مع معارضيها.أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عرضت منصب وزير الدفاع على آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الأسبق، من أجل ضمان تأييده للخطة القضائية.وكان يوآف غالانت قد فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.وقال غالانت وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.
https://sputnikarabic.ae/20230326/إعلام-نتنياهو-يقيل-وزير-الدفاع-على-خلفية-أزمة-الإصلاحات-القضائية-1075163978.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بن غفير يؤيد قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع ويعتبره "بداية الإصلاح"
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أيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار رئيس الحكومة بنيامبن نتنياهو بإقالة وزير الدفاع غالانت.
وكتب بن غفير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد الإعلان عن قرار إقالة وزير الدفاع أن "الإصلاح الآن".
أفادت وسائل إعلام عبرية رسمية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال وزير الدفاع
غالانت من منصبه على خلفية أزمة الإصلاحات القضائية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد إن "نتنياهو أقال وزير الدفاع غالانت من منصبه".
ونقلت القناة
العبرية الـ 12، صباح اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أنه إذا صوّت غالانت ضد التشريعات القضائية الجديدة فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه.
وذكرت القناة أن نتنياهو عاد إلى البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، ولم يتطرق إلى تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي طالب، أمس السبت، بوقف خطة الإصلاح القضائي
التي تهدف إلى إضعاف القضاء، مناديا بوجوب إجراء حوار مع معارضيها.
أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عرضت منصب وزير الدفاع على آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الأسبق، من أجل ضمان تأييده للخطة القضائية.
وكان يوآف غالانت قد فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.
وقال غالانت
وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. هذا خطر واضح على أمن البلاد ولن أكون شريكا به.