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"أرامكو" توقع اتفاقا لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين
"أرامكو" توقع اتفاقا لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، عن توقيعها اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T10:23+0000
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والمجمع هو مشروع مشترك بين "أرامكو" وشركاء صينيين، هم مجموعتا "نورينكو" و"بانجين زينتشين" الصناعية.ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 12.2 مليار دولار أمريكي، حسبما قالت مجموعة "بانجين زينتشين" في بيان لها على موقع "وي تشات"، أمس الأحد، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في عام 2026، من أجل تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات، وفقا لبيان من "أرامكو".وستبدأ أعمال البناء في مجمع البتروكيماويات في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة.وتابعت "أرامكو" في بيانها أنها ستقوم بتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام إلى المجمع، الذي يجري بناؤه في مدينة بانجين في إقليم لياونينغ الصيني.وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكرير والبتروكيماويات في "أرامكو"، محمد يوسف القحطاني: "سيدعم هذا المشروع المهم الطلب الصيني المتزايد على الوقود والمنتجات الكيماوية، كما أنه يمثل علامة فارقة في استراتيجيتنا التوسعية المستمرة في الصين والمنطقة الأوسع ، والتي تعد محركا مهما بشكل متزايد للطلب العالمي على البتروكيماويات".
https://sputnikarabic.ae/20230326/أرامكو-زيادة-إنتاجنا-إلى-13-مليون-برميل-يوميا-في-2027-سيعزز-أمن-الطاقة-الصيني-1075142846.html
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السعودية, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار

"أرامكو" توقع اتفاقا لبناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في الصين

10:23 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
شركة أرامكو السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، عن توقيعها اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.
والمجمع هو مشروع مشترك بين "أرامكو" وشركاء صينيين، هم مجموعتا "نورينكو" و"بانجين زينتشين" الصناعية.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 12.2 مليار دولار أمريكي، حسبما قالت مجموعة "بانجين زينتشين" في بيان لها على موقع "وي تشات"، أمس الأحد، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في عام 2026، من أجل تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات، وفقا لبيان من "أرامكو".
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
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أمس, 08:27 GMT
وستبدأ أعمال البناء في مجمع البتروكيماويات في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة.
وتابعت "أرامكو" في بيانها أنها ستقوم بتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام إلى المجمع، الذي يجري بناؤه في مدينة بانجين في إقليم لياونينغ الصيني.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكرير والبتروكيماويات في "أرامكو"، محمد يوسف القحطاني: "سيدعم هذا المشروع المهم الطلب الصيني المتزايد على الوقود والمنتجات الكيماوية، كما أنه يمثل علامة فارقة في استراتيجيتنا التوسعية المستمرة في الصين والمنطقة الأوسع ، والتي تعد محركا مهما بشكل متزايد للطلب العالمي على البتروكيماويات".
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