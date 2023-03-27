https://sputnikarabic.ae/20230327/أسماء-الأسد-تستقبل-نائب-رئيس-مجلس-الدوما-في-الاتحاد-الروسي-1075219224.html
أسماء الأسد تستقبل نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي
أسماء الأسد تستقبل نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي
قالت مصادر دبلوماسية إن نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تجري خلالها سلسلة من... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:47+0000
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وكشفت المصادر إن عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، ستستقبل كوزنيتسوفا في القصر الرئاسي، غدا الثلاثاء، وسيتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، وآفاق التعاون بين المنظمات الروسية والسورية في الميادين الإنسانية.وستعقد نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان)، يليه لقاء مع مجموعة الصداقة للبرلمانيين السوريين و الروس، قبل أن تلتقي أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، في مبنى المجلس.كما تقوم كوزنيتسوفا بزيارة خاصة إلى حي (باب توما) شرق دمشق، وتقطع شارع (القديس حنانيا) الذي سار عليه (بولس الرسول) هربا من الرومان، مطلع القرن الأول الميلادي.كما يستقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، كوزنيتسوفا، بمقر إقامته في دمشق، ثم تقوم بعد ذلك بزيارة الكنيسة الروسية في منطقة أبو رمانة.
https://sputnikarabic.ae/20230311/روسيا-تستلم-49-طفلا-من-مخيمات-داعش-شرقي-سوريا-1074618044.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أسماء الأسد تستقبل نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي
21:47 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
قالت مصادر دبلوماسية إن نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تجري خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في سوريا.
وكشفت المصادر إن عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، ستستقبل كوزنيتسوفا في القصر الرئاسي، غدا الثلاثاء، وسيتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، وآفاق التعاون بين المنظمات الروسية
والسورية في الميادين الإنسانية.
وستعقد نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان)، يليه لقاء مع مجموعة الصداقة للبرلمانيين السوريين و الروس
، قبل أن تلتقي أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، في مبنى المجلس.
كما تقوم كوزنيتسوفا بزيارة خاصة
إلى حي (باب توما) شرق دمشق، وتقطع شارع (القديس حنانيا) الذي سار عليه (بولس الرسول) هربا من الرومان، مطلع القرن الأول الميلادي.
كما يستقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، كوزنيتسوفا، بمقر إقامته في دمشق، ثم تقوم بعد ذلك بزيارة الكنيسة الروسية في منطقة أبو رمانة.