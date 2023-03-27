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أسماء الأسد تستقبل نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي
أسماء الأسد تستقبل نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي
قالت مصادر دبلوماسية إن نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تجري خلالها سلسلة من... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:47+0000
2023-03-27T21:49+0000
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وكشفت المصادر إن عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، ستستقبل كوزنيتسوفا في القصر الرئاسي، غدا الثلاثاء، وسيتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، وآفاق التعاون بين المنظمات الروسية والسورية في الميادين الإنسانية.وستعقد نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان)، يليه لقاء مع مجموعة الصداقة للبرلمانيين السوريين و الروس، قبل أن تلتقي أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، في مبنى المجلس.كما تقوم كوزنيتسوفا بزيارة خاصة إلى حي (باب توما) شرق دمشق، وتقطع شارع (القديس حنانيا) الذي سار عليه (بولس الرسول) هربا من الرومان، مطلع القرن الأول الميلادي.كما يستقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، كوزنيتسوفا، بمقر إقامته في دمشق، ثم تقوم بعد ذلك بزيارة الكنيسة الروسية في منطقة أبو رمانة.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

أسماء الأسد تستقبل نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي

21:47 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 27.03.2023)
© AFP 2023 / HO -أسماء الأسد مع زوجها الرئيس السوري بشار الأسد
أسماء الأسد مع زوجها الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / HO -
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قالت مصادر دبلوماسية إن نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تجري خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في سوريا.
وكشفت المصادر إن عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، ستستقبل كوزنيتسوفا في القصر الرئاسي، غدا الثلاثاء، وسيتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، وآفاق التعاون بين المنظمات الروسية والسورية في الميادين الإنسانية.
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وستعقد نائب رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان)، يليه لقاء مع مجموعة الصداقة للبرلمانيين السوريين و الروس، قبل أن تلتقي أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، في مبنى المجلس.
كما تقوم كوزنيتسوفا بزيارة خاصة إلى حي (باب توما) شرق دمشق، وتقطع شارع (القديس حنانيا) الذي سار عليه (بولس الرسول) هربا من الرومان، مطلع القرن الأول الميلادي.
كما يستقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، كوزنيتسوفا، بمقر إقامته في دمشق، ثم تقوم بعد ذلك بزيارة الكنيسة الروسية في منطقة أبو رمانة.
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