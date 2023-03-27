https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-أمريكا-تتجه-نحو-استراتيجية-صارمة-تجاه-روسيا-1075212707.html

إعلام: أمريكا تتجه نحو استراتيجية "صارمة" تجاه روسيا

إعلام: أمريكا تتجه نحو استراتيجية "صارمة" تجاه روسيا

ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة يمكن أن تشدد استراتيجيتها في الصراع الأوكراني، وليس مستبعدا أن واشنطن تريد من أوكرانيا استعادة "أراضيها المفقودة". 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T18:01+0000

2023-03-27T18:01+0000

2023-03-27T18:01+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن مسؤول أمريكي، لم تذكر اسمه،: "الآن تبدو هذه الاستراتيجية أكثر صرامة".ووفقًا للمسؤول الأمريكي، فإن الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا "الانتصار" واستعادة أراضيها المفقودة.كما يشير المسؤول إلى أن روسيا لا تنوي التخلي عن مناطق جديدة "في المستقبل القريب"، مما قد يكون سببا لتشديد استراتيجية الولايات المتحدة للصراع في أوكرانيا حسب زعم الصحيفة.وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 23 آذار/ مارس بأن الولايات المتحدة تعتزم إمداد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" المتاحة بالفعل للبنتاغون.وقال أوستن في جلسة استماع في الكونغرس: "سنأخذ الدبابات من المستودعات ونعمل على تصنيعها لجعلها مناسبة للتصدير. وهذا يأتي من المخزون وليس كجزء من عملية شراء جديدة".من جانبه، قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، إنه "سيتعين على الولايات المتحدة مضاعفة ميزانيتها الدفاعية بالفعل إذا أدت الأحداث في أوكرانيا إلى انهيار النظام العالمي بعد الحرب وبدء صراع بين القوى العظمى". ووصف بقاء أوكرانيا "كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة بأرض متكاملة" شرطًا للحفاظ على النظام الذي تم تشكيله رسميًا بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحمي البشرية من الثالثة، بحسب قوله.وفي وقت سابق، قال البنتاغون إن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الإدارة الحالية برئاسة الرئيس جو بايدن تجاوز 33 مليار دولار. في الوقت نفسه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/ شباط 2022، خصصت واشنطن أكثر من 32.5 مليار دولار لكييف.

https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-أوكراني-يناشد-الغرب-إنقاذ-نظام-كييف-من-جحيم-سو-35-1075211761.html

https://sputnikarabic.ae/20230327/صحيفة-روسيا-ترسل-إشارة-مهمة-إلى-الولايات-المتحدة-بشأن-أوكرانيا-1075196665.html

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