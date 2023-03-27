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https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-نتنياهو-يبلغ-قادة-الائتلاف-الحاكم-عزمه-تعليق-العمل-على-التعديلات-القضائية-1075188670.html
إعلام: نتنياهو يبلغ قادة الائتلاف الحاكم عزمه تعليق العمل على التعديلات القضائية
إعلام: نتنياهو يبلغ قادة الائتلاف الحاكم عزمه تعليق العمل على التعديلات القضائية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشركائه في الائتلاف إنه قرر تعليق الإصلاح القضائي المثير للجدل، حسبما ذكرت شبكة CAN، اليوم الاثنين. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:07+0000
2023-03-27T09:16+0000
العالم
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ووفقا للقناة، أدرك منظّر الإصلاح ووزير العدل ياريف ليفين، أنه "لا يوجد خيار آخر". يُذكر أنه لا يزال يتعين إقناع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. تجري آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي قامت به حكومة نتنياهو في إسرائيل وخارجها، للأسبوع الثاني عشر. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.وكان قد طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق من اليوم، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-الرئيس-الإسرائيلي-يطالب-الحكومة-بوقف-قانون-إصلاح-القضاء-1075174587.html
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العالم
العالم

إعلام: نتنياهو يبلغ قادة الائتلاف الحاكم عزمه تعليق العمل على التعديلات القضائية

09:07 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 09:16 GMT 27.03.2023)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشركائه في الائتلاف إنه قرر تعليق الإصلاح القضائي المثير للجدل، حسبما ذكرت شبكة CAN، اليوم الاثنين.
ووفقا للقناة، أدرك منظّر الإصلاح ووزير العدل ياريف ليفين، أنه "لا يوجد خيار آخر". يُذكر أنه لا يزال يتعين إقناع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
تجري آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي قامت به حكومة نتنياهو في إسرائيل وخارجها، للأسبوع الثاني عشر. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطالب الحكومة بوقف قانون "إصلاح القضاء"
04:48 GMT
وكان قد طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق من اليوم، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.
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