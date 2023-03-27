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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-وصول-18-دبابة-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1075204906.html
إعلام: وصول 18 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
إعلام: وصول 18 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
ذكرت الصحيفة الألمانية "شبيغل" نقلاً عن معلوماتها الخاصة، اليوم الاثنين، أن 18 دبابة من طراز "ليوبارد 2" كانت وعدت برلين بنقلها إلى كييف، وصلت بالفعل إلى... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T14:51+0000
2023-03-27T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار ألمانيا
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ووفقا للصحيفة، غادرت الدبابات الأخيرة ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، وعبرت الآن الحدود الأوكرانية.وأضافت الصحيفة: "نحو 40 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر"، وصلت أيضا إلى منطقة الحرب".وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية، لأسباب أمنية، تحافظ على سرية المسار المحدد لتسليم الأسلحة.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-ذخيرة-اللواء-103-الأوكراني-1075195537.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا

إعلام: وصول 18 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

14:51 GMT 27.03.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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ذكرت الصحيفة الألمانية "شبيغل" نقلاً عن معلوماتها الخاصة، اليوم الاثنين، أن 18 دبابة من طراز "ليوبارد 2" كانت وعدت برلين بنقلها إلى كييف، وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.
ووفقا للصحيفة، غادرت الدبابات الأخيرة ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، وعبرت الآن الحدود الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة: "نحو 40 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر"، وصلت أيضا إلى منطقة الحرب".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية، لأسباب أمنية، تحافظ على سرية المسار المحدد لتسليم الأسلحة.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواء 103 الأوكراني
11:37 GMT
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:21 GMT
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