https://sputnikarabic.ae/20230327/الأزمة-الفرنسية-تطرق-أبواب-متحف-اللوفر-البلورية-فيديو--1075199998.html
الأزمة الفرنسية تطرق أبواب متحف "اللوفر" البلورية... فيديو
الأزمة الفرنسية تطرق أبواب متحف "اللوفر" البلورية... فيديو
نظمت النقابات العمالية للعاملين في المجال الثقافي مع موظفي متحف "اللوفر" في فرنسا إضرابا للمطالبة بإلغاء الإصلاحات على نظام التقاعد في البلاد. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:45+0000
2023-03-27T13:45+0000
2023-03-27T13:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام العاملين في المتحف الشهير بتنفيذ إضراب أمام الهيكل البلوري الذي يمثل رمز المتحف الفرنسي.وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، يوم الجمعة الماضي، أنه تم تأجيل الزيارة بعد إعلان تنظيم يوم آخر للاحتجاج على نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل 28 مارس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الأزمة الفرنسية تطرق أبواب متحف "اللوفر" البلورية... فيديو
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نظمت النقابات العمالية للعاملين في المجال الثقافي مع موظفي متحف "اللوفر" في فرنسا إضرابا للمطالبة بإلغاء الإصلاحات على نظام التقاعد في البلاد.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام العاملين في المتحف الشهير بتنفيذ إضراب أمام الهيكل البلوري الذي يمثل رمز المتحف الفرنسي.
تأجلت زيارة الملك تشارلز، ملك بريطانيا، إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات والتوترات التي تشهدها باريس بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وكان من المقرر أن تقام الزيارة ما بين 26 و28 مارس/ آذار الجاري.
وذكرت
الرئاسة الفرنسية في بيان، يوم الجمعة الماضي، أنه تم تأجيل الزيارة بعد إعلان تنظيم يوم آخر للاحتجاج على نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل 28 مارس.