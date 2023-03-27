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https://sputnikarabic.ae/20230327/الأزمة-الفرنسية-تطرق-أبواب-متحف-اللوفر-البلورية-فيديو--1075199998.html
الأزمة الفرنسية تطرق أبواب متحف "اللوفر" البلورية... فيديو
الأزمة الفرنسية تطرق أبواب متحف "اللوفر" البلورية... فيديو
نظمت النقابات العمالية للعاملين في المجال الثقافي مع موظفي متحف "اللوفر" في فرنسا إضرابا للمطالبة بإلغاء الإصلاحات على نظام التقاعد في البلاد. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T13:45+0000
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وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام العاملين في المتحف الشهير بتنفيذ إضراب أمام الهيكل البلوري الذي يمثل رمز المتحف الفرنسي.وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، يوم الجمعة الماضي، أنه تم تأجيل الزيارة بعد إعلان تنظيم يوم آخر للاحتجاج على نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل 28 مارس.
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الأزمة الفرنسية تطرق أبواب متحف "اللوفر" البلورية... فيديو

13:45 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورمتحف اللوفر في باريس
متحف اللوفر في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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نظمت النقابات العمالية للعاملين في المجال الثقافي مع موظفي متحف "اللوفر" في فرنسا إضرابا للمطالبة بإلغاء الإصلاحات على نظام التقاعد في البلاد.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر قيام العاملين في المتحف الشهير بتنفيذ إضراب أمام الهيكل البلوري الذي يمثل رمز المتحف الفرنسي.

تأجلت زيارة الملك تشارلز، ملك بريطانيا، إلى فرنسا بسبب الاحتجاجات والتوترات التي تشهدها باريس بشأن إصلاح نظام التقاعد.

وكان من المقرر أن تقام الزيارة ما بين 26 و28 مارس/ آذار الجاري.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، يوم الجمعة الماضي، أنه تم تأجيل الزيارة بعد إعلان تنظيم يوم آخر للاحتجاج على نظام التقاعد، الثلاثاء المقبل 28 مارس.
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