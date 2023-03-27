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الأمم المتحدة تؤكد حق الإسرائيليين بالتظاهر السلمي
الأمم المتحدة تؤكد حق الإسرائيليين بالتظاهر السلمي
صرح المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية ردا على طلب للتعليق على الوضع في إسرائيل، أن المنظمة تذكر بحق الناس في تنظيم... 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T18:34+0000
2023-03-27T18:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال دوجاريك اليوم الاثنين: "نحن نتابع التطورات في إسرائيل عن كثب كما هو الحال في أي حالة أخرى، نذكر بأن للناس الحق في التظاهر سلميا، يجب أن تجري المظاهرات سلميا".وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلةوتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230327/-نتنياهو-قررت-تعليق-التصويت-على-التعديلات-القضائية-ولكن-لن-نتنازل-عنها-أبدا-1075212329.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأمم المتحدة تؤكد حق الإسرائيليين بالتظاهر السلمي

18:34 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 18:35 GMT 27.03.2023)
© AP Photo / Oren Zivمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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صرح المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية ردا على طلب للتعليق على الوضع في إسرائيل، أن المنظمة تذكر بحق الناس في تنظيم مظاهرات سلمية.
وقال دوجاريك اليوم الاثنين: "نحن نتابع التطورات في إسرائيل عن كثب كما هو الحال في أي حالة أخرى، نذكر بأن للناس الحق في التظاهر سلميا، يجب أن تجري المظاهرات سلميا".
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
نتنياهو: قررت تعليق التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا
17:55 GMT
وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
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