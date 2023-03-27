https://sputnikarabic.ae/20230327/البحرين-تدين-قرار-إسرائيل-بنشر-عطاءات-لبناء-وحدات-استيطانية-جديدة-1075185505.html
البحرين تدين قرار إسرائيل بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة
البحرين تدين قرار إسرائيل بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة
أدانت البحرين قرار السلطات الإسرائيلية بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، خلال الأسبوع الجاري، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T07:55+0000
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ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه "إدانة مملكة البحرين بشدة لقرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005".وشددت الخارجية البحرينية على موقف المملكة "الرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".وفي وقت سابق، نشرت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، بينها 747 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" و193 وحدة في مستوطنة "إفرات".وتأتي تلك المناقصات رغم تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعدم بناء وحدات استيطانية جديدة، وخلافا لما تم الاتفاق عليه في قمة "شرم الشيخ".يذكر أن البيان الصادر في ختام اجتماع قمة شرم الشيخ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بمشاركة كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، نص على أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".
https://sputnikarabic.ae/20230326/القناة-12-العبرية-الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-بعد-فقدان-السيطرة-داخل-البلاد-1075172371.html
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العالم العربي, البحرين, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, البحرين, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
البحرين تدين قرار إسرائيل بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة
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أدانت البحرين قرار السلطات الإسرائيلية بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، خلال الأسبوع الجاري، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين
عن وزارة الخارجية بيانا أعلنت فيه "إدانة مملكة البحرين بشدة لقرار السلطات الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005".
وشددت الخارجية البحرينية على موقف المملكة "الرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدًا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".
وفي وقت سابق، نشرت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية
، بينها 747 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" و193 وحدة في مستوطنة "إفرات".
وتأتي تلك المناقصات رغم تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعدم بناء وحدات استيطانية جديدة، وخلافا لما تم الاتفاق عليه في قمة "شرم الشيخ".
يذكر أن البيان الصادر في ختام اجتماع قمة شرم الشيخ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بمشاركة كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، نص على أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".