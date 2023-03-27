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البرلمان الهنغاري يصادق على عضوية فنلندا في حلف الناتو
البرلمان الهنغاري يصادق على عضوية فنلندا في حلف الناتو
صوت البرلمان الهنغاري، اليوم الاثنين، لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T18:45+0000
2023-03-27T18:48+0000
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بودابست - سبوتنيك. ووفقا لنتائج التصويت، صوت 117 نائبا لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في الحلف، بينما عارض 40 نائبا القرار، وامتنع 18 آخرين عن التصويت.وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أعلن في وقت سابق، أن بودابست تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكن أعضاء البرلمان الهنغاريين، لم يكونوا متحمسين للتصديق على انضمام الدولتين، بسبب نشر هذه الدول "أكاذيب مخزية" عن هنغاريا.وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو، في 17 أيار/ مايو 2022، على خلفية التطورات بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن طلب البلدين لم يتم التصديق عليه بشكل رسمي من قبل دولتين وهما تركيا وهنغاريا.
https://sputnikarabic.ae/20230325/الرئاسة-التركية-تتوقع-تبني-البرلمان-بروتوكولا-للتصديق-على-انضمام--فنلندا-للناتو--1075136334.html
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العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا, الأخبار, الناتو, الحلف الأطلسي
العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا, الأخبار, الناتو, الحلف الأطلسي

البرلمان الهنغاري يصادق على عضوية فنلندا في حلف الناتو

18:45 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 18:48 GMT 27.03.2023)
© Photo / Pixabayعلم الناتو وفنلندا
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Photo / Pixabay
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صوت البرلمان الهنغاري، اليوم الاثنين، لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بودابست - سبوتنيك. ووفقا لنتائج التصويت، صوت 117 نائبا لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في الحلف، بينما عارض 40 نائبا القرار، وامتنع 18 آخرين عن التصويت.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أعلن في وقت سابق، أن بودابست تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكن أعضاء البرلمان الهنغاريين، لم يكونوا متحمسين للتصديق على انضمام الدولتين، بسبب نشر هذه الدول "أكاذيب مخزية" عن هنغاريا.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2023
الرئاسة التركية تتوقع تبني البرلمان بروتوكولا للتصديق على انضمام فنلندا للناتو
25 مارس, 20:13 GMT
وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو، في 17 أيار/ مايو 2022، على خلفية التطورات بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن طلب البلدين لم يتم التصديق عليه بشكل رسمي من قبل دولتين وهما تركيا وهنغاريا.
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