https://sputnikarabic.ae/20230327/البيت-الأبيض-يرد-على-اتهامه-بـالنفاق-بعد-ظهور-بايدن-في-فيديو-على-تيك-توك-1075204310.html
البيت الأبيض يرد على اتهامه بـ"النفاق" بعد ظهور بايدن في فيديو على "تيك توك"
البيت الأبيض يرد على اتهامه بـ"النفاق" بعد ظهور بايدن في فيديو على "تيك توك"
رد البيت الأبيض على ظهور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقطع فيديو على التطبيق الصيني "تيك توك"، على الرغم من تفكيره في حظره داخل الولايات المتحدة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T14:38+0000
2023-03-27T14:38+0000
2023-03-27T14:38+0000
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وفي مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد، على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، سألت المذيعة منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "لقد ظهر بايدن مع شخصية مشهورة في فيديو على "تيك توك" من داخل البيت الأبيض، فكيف تقولون للـ150 مليون أمريكي الذين ما زالوا يستخدمون التطبيق أنكم ستقومون بحظره، هذا نفاق".وفسر كيربي ظهور بايدن على فيديو "تيك توك" بأنه لم يتم تصويره على هواتف "حكومية". وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ظهر قبل أسابيع في فيديو على التطبيق الصيني "تيك توك"، مدته 15 ثانية، برفقة، نيال هوران، العضو السابق في فرقة الغناء البريطانية "وان دايركشن"، في احتفالية أقيمت في البيت الأبيض، بمناسبة عيد القدس باتريك، والذي يحتفل به الأيرلنديون.ويأتي ظهور بايدن على "تيك توك"، في الوقت الذي يفكر فيه في حظره داخل أمريكا، لمزاعم أنه وسيلة للتجسس، ويهدد الأمن القومي لبلاده.وكانت تقارير كشفت أن مسؤولي المخابرات الأمريكية حذروا المواطنين الأمريكيين، من استخدام تطبيق "تيك توك"، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالمراقبة والأمن القومي.كما حذروا من أن إدارة بايدن تفكر في حظر التطبيق داخل أمريكا، ما لم تبع الشركة الصينية المالكة له، "بايت دانس"، أسهمها.يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وبلجيكا حظرت تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الخاصة بموظفيها الحكوميين.
https://sputnikarabic.ae/20230310/تيك-توك-يلجأ-لشركة-علاقات-عامة-مرتبطة-بالرئيس-بايدن-على-خلفية-الضغوط-الأمريكية-1074534656.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البيت الأبيض يرد على اتهامه بـ"النفاق" بعد ظهور بايدن في فيديو على "تيك توك"
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رد البيت الأبيض على ظهور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقطع فيديو على التطبيق الصيني "تيك توك"، على الرغم من تفكيره في حظره داخل الولايات المتحدة.
وفي مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد، على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، سألت المذيعة منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "لقد ظهر بايدن مع شخصية مشهورة في فيديو على "تيك توك" من داخل البيت الأبيض، فكيف تقولون للـ150 مليون أمريكي الذين ما زالوا يستخدمون التطبيق أنكم ستقومون بحظره، هذا نفاق".
وفسر كيربي ظهور بايدن على فيديو "تيك توك" بأنه لم يتم تصويره على هواتف "حكومية".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ظهر قبل أسابيع في فيديو على التطبيق الصيني "تيك توك"، مدته 15 ثانية، برفقة، نيال هوران، العضو السابق في فرقة الغناء البريطانية "وان دايركشن"، في احتفالية أقيمت في البيت الأبيض، بمناسبة عيد القدس باتريك، والذي يحتفل به الأيرلنديون.
ويأتي ظهور بايدن على "تيك توك"
، في الوقت الذي يفكر فيه في حظره داخل أمريكا، لمزاعم أنه وسيلة للتجسس، ويهدد الأمن القومي لبلاده.
وكانت تقارير كشفت أن مسؤولي المخابرات الأمريكية حذروا المواطنين الأمريكيين، من استخدام تطبيق "تيك توك"، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالمراقبة والأمن القومي.
كما حذروا من أن إدارة بايدن تفكر في حظر التطبيق داخل أمريكا، ما لم تبع الشركة الصينية المالكة له، "بايت دانس"، أسهمها.
يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وبلجيكا
حظرت تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الخاصة بموظفيها الحكوميين.