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الخارجية الإيرانية: ندين بقوة تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك خلال شهر رمضان
الخارجية الإيرانية: ندين بقوة تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك خلال شهر رمضان
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "انتهاك مجموعة متطرفة في الدنمارك حرمة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T20:07+0000
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وحذرت الخارجية الإيرانية، في بيانها، من "تكرار وتزايد الإهانات للقرآن الكريم وللمقدسات الدينية للمسلمين في بعض الدول الأوروبية"، مؤكدة أن "نشر الكراهية والتطرف وتعزيز العنف سيعرض السلام والتعايش السلمي بين الشعوب والأمن العالمي للخطر".وتوقع البيان من "السلطات الدنماركية تحمل المسؤولية وإلغاء التصاريح لمثل أعمال التدنيس هذه تحت ذريعة حرية التعبير".وأعرب عدد من الدول العربية، في وقت سابق، عن إدانتها لقيام مجموعة متطرفة في الدنمارك، بحرق نسخة من القرآن، أمام السفارة التركية في الدنمارك.‏يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قام راسموس بالودان، زعيم الحزب السياسي الدنماركي اليميني المتطرف "سترام كورس"، بحرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك، احتجاجا على القيادة التركية.وردا على ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ستوكهولم يجب ألا تعتمد على دعم أنقرة لملف عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230320/أكاديمي-سعودي-لـسبوتنيك-حرق-القرآن-عمل-إرهابي-مشين-ويجب-معاقبة-من-ارتكبه-1074932806.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الدنمارك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الدنمارك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الإيرانية: ندين بقوة تدنيس القرآن الكريم في الدنمارك خلال شهر رمضان

20:07 GMT 27.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "انتهاك مجموعة متطرفة في الدنمارك حرمة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك".
وحذرت الخارجية الإيرانية، في بيانها، من "تكرار وتزايد الإهانات للقرآن الكريم وللمقدسات الدينية للمسلمين في بعض الدول الأوروبية"، مؤكدة أن "نشر الكراهية والتطرف وتعزيز العنف سيعرض السلام والتعايش السلمي بين الشعوب والأمن العالمي للخطر".
وتوقع البيان من "السلطات الدنماركية تحمل المسؤولية وإلغاء التصاريح لمثل أعمال التدنيس هذه تحت ذريعة حرية التعبير".
وأعرب عدد من الدول العربية، في وقت سابق، عن إدانتها لقيام مجموعة متطرفة في الدنمارك، بحرق نسخة من القرآن، أمام السفارة التركية في الدنمارك.‏
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يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قام راسموس بالودان، زعيم الحزب السياسي الدنماركي اليميني المتطرف "سترام كورس"، بحرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك، احتجاجا على القيادة التركية.
وردا على ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ستوكهولم يجب ألا تعتمد على دعم أنقرة لملف عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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