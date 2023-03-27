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https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-التركية-تستدعي-سفير-فرنسا-في-أنقرة-1075206470.html
الخارجية التركية تستدعي سفير فرنسا في أنقرة
الخارجية التركية تستدعي سفير فرنسا في أنقرة
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، "سفير فرنسا في أنقرة إلى مقر الوزارة للاحتجاج على استضافة باريس قيادات فصائل كردية من سوريا". 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T15:10+0000
2023-03-27T15:11+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "وزارة الخارجية استدعت سفير باريس وأبلغته إدانتها الشديدة لاستضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي وتقليدهم ميداليات".وأبلغت الخارجية التركية، السفير الفرنسي بأن "وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني، عملا على شن هجمات على تركيا والسوريين، فضلا عن أنشطتهم الانفصالية المزعزعة للاستقرار".وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية التركية تستدعي سفير فرنسا في أنقرة

15:10 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 27.03.2023)
© Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Abdul Kader Albay
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استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، "سفير فرنسا في أنقرة إلى مقر الوزارة للاحتجاج على استضافة باريس قيادات فصائل كردية من سوريا".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "وزارة الخارجية استدعت سفير باريس وأبلغته إدانتها الشديدة لاستضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي وتقليدهم ميداليات".
وأبلغت الخارجية التركية، السفير الفرنسي بأن "وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني، عملا على شن هجمات على تركيا والسوريين، فضلا عن أنشطتهم الانفصالية المزعزعة للاستقرار".
وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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