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https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-روسيا-تتابع-بقلق-الوضع-في-إسرائيل-لكنها-تعتبره-شأنا-داخليا-1075185889.html
الخارجية الروسية: موسكو تتابع بقلق الوضع في إسرائيل لكنها تعتبره شأنا داخليا
الخارجية الروسية: موسكو تتابع بقلق الوضع في إسرائيل لكنها تعتبره شأنا داخليا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تتابع الوضع في إسرائيل بقلق، لكنها تعتبره شأنًا داخليًا للدولة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T08:00+0000
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وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نتدخل، نحن نتابع الوضع بقلق. بالطبع، هذه مسألة داخلية، والشيء الأساسي هو أن لا يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة من شأنها أن تؤثر على الأمن والناس وسفارتنا في تل أبيب والقنصلية العامة في حيفا".وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230327/إعلام-الرئيس-الإسرائيلي-يطالب-الحكومة-بوقف-قانون-إصلاح-القضاء-1075174587.html
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اسرائيل, العالم, أخبار إسرائيل اليوم
اسرائيل, العالم, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الروسية: موسكو تتابع بقلق الوضع في إسرائيل لكنها تعتبره شأنا داخليا

08:00 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 27.03.2023)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تتابع الوضع في إسرائيل بقلق، لكنها تعتبره شأنًا داخليًا للدولة.
وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نتدخل، نحن نتابع الوضع بقلق. بالطبع، هذه مسألة داخلية، والشيء الأساسي هو أن لا يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة من شأنها أن تؤثر على الأمن والناس وسفارتنا في تل أبيب والقنصلية العامة في حيفا".
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطالب الحكومة بوقف قانون "إصلاح القضاء"
04:48 GMT
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
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