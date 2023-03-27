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https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-في-بيلاروس-يعد-إجراء-أمنيا-في-إطار-الدولة-المتحدة-1075217543.html
الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة
الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة
أكدت الخارجية الروسية أن قرار موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس هو إجراء أمني في إطار الدولة المتحدة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T20:27+0000
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موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة (روسيا وبيلاروس).ولفتت إلى أن موسكو التزمت الصمت لسنوات حيال نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.وقالت زاخاروفا: "احتفظنا وما زلنا نحتفظ بالحق في اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لضمان أمن روسيا وحلفائها"، مؤكدة أن "روسيا التزمت بضبط النفس لسنوات حيال نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا".وأوضحت أن "الدعوات الأخيرة لتوسيع جغرافية تخزين الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، تثير قلقا شديدا في موسكو".طالع أيضا: الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة

20:27 GMT 27.03.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكدت الخارجية الروسية أن قرار موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس هو إجراء أمني في إطار الدولة المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة (روسيا وبيلاروس).
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
10:24 GMT
ولفتت إلى أن موسكو التزمت الصمت لسنوات حيال نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.
وقالت زاخاروفا: "احتفظنا وما زلنا نحتفظ بالحق في اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لضمان أمن روسيا وحلفائها"، مؤكدة أن "روسيا التزمت بضبط النفس لسنوات حيال نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا".

وأضافت أنه "في ظل ظروف الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا، والنية المعلنة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، من الطبيعي أن تتخذ موسكو إجراءات عسكرية مضادة".

وأوضحت أن "الدعوات الأخيرة لتوسيع جغرافية تخزين الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، تثير قلقا شديدا في موسكو".
طالع أيضا: الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا
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