https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-في-بيلاروس-يعد-إجراء-أمنيا-في-إطار-الدولة-المتحدة-1075217543.html

الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة

الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة

أكدت الخارجية الروسية أن قرار موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس هو إجراء أمني في إطار الدولة المتحدة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-27T20:27+0000

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موسكو - سبوتنيك. وحسب بيان، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة (روسيا وبيلاروس).ولفتت إلى أن موسكو التزمت الصمت لسنوات حيال نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.وقالت زاخاروفا: "احتفظنا وما زلنا نحتفظ بالحق في اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لضمان أمن روسيا وحلفائها"، مؤكدة أن "روسيا التزمت بضبط النفس لسنوات حيال نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا".وأوضحت أن "الدعوات الأخيرة لتوسيع جغرافية تخزين الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، تثير قلقا شديدا في موسكو".طالع أيضا: الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

https://sputnikarabic.ae/20230327/بيسكوف-رد-فعل-الغرب-لن-يؤثر-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1075191985.html

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