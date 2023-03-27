https://sputnikarabic.ae/20230327/السعودية-تطلق-مبادرة-حللتم-أهلا-للحجاج-1075191551.html
السعودية تطلق مبادرة "حللتم أهلا" للحجاج
السعودية تطلق مبادرة "حللتم أهلا" للحجاج
أطلقت السلطات السعودية مبادرة "حللتم أهلا" الهادفة إلى الترحيب بالحجاج الوافدين من شتى بقاع الأرض إلى المملكة. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T09:54+0000
2023-03-27T09:54+0000
2023-03-27T09:54+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، أطلقت مبادرة "حللتم أهلا" للموسم الثاني في محطة قطار ومطار الملك عبد العزيز الدولي.من جانبها، قالت وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة والمعارض النسائية، ندى بنت عبد الله المالكي، إن استقبال الحجاج "يأتي في إطار الخطة المعتمدة التي تحرص في المقام الأول على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن".وأوضحت بنت عبد الله المالكي أنه "يتم الترحيب بضيوف الرحمن في محطات قطار الحرمين بكل حفاوة، وتقديم هدايا تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، "عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان"، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.وقالت الوزارة، إن "الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر"، مشيرة إلى أن "إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230219/مصر-تعلن-موعد-تلقي-طلبات-الحج-وتحدد-الفئات-المحظور-سفرها-لأداء-المناسك--1073715363.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار الحج, الأخبار, رمضان
العالم العربي, السعودية, أخبار الحج, الأخبار, رمضان
السعودية تطلق مبادرة "حللتم أهلا" للحجاج
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أطلقت السلطات السعودية مبادرة "حللتم أهلا" الهادفة إلى الترحيب بالحجاج الوافدين من شتى بقاع الأرض إلى المملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية
"واس" إن رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، أطلقت مبادرة "حللتم أهلا" للموسم الثاني في محطة قطار ومطار الملك عبد العزيز الدولي.
من جانبها، قالت وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة والمعارض النسائية، ندى بنت عبد الله المالكي، إن استقبال الحجاج
"يأتي في إطار الخطة المعتمدة التي تحرص في المقام الأول على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن".
وأوضحت بنت عبد الله المالكي أنه "يتم الترحيب بضيوف الرحمن في محطات قطار الحرمين بكل حفاوة، وتقديم هدايا تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، "عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان"، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.
وقالت الوزارة، إن "الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ"طمأنينة ويسر"، مشيرة إلى أن "إصدار التصريح من تطبيق "نسك" ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد"، حسب صحيفة
"عكاظ" السعودية.