https://sputnikarabic.ae/20230327/الشيوخ-الأمريكي-يصوت-على-تعيين-مفتش-عام-للإشراف-على-التمويل-الأمريكي-لأوكرانيا-1075218670.html
"الشيوخ الأمريكي" يصوت على تعيين مفتش عام للإشراف على تمويل واشنطن لأوكرانيا
"الشيوخ الأمريكي" يصوت على تعيين مفتش عام للإشراف على تمويل واشنطن لأوكرانيا
أعلن السناتور الجمهوري الأمريكي جوش هاولي، أن مجلس الشيوخ سيصوت هذا الأسبوع على تعيين مفتش عام للإشراف على التمويل الامريكي إلى أوكرانيا. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T21:14+0000
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واشنطن- سبوتنيك. ووفق مقال له، على فوكس نيوز، أكد هاولي إن مجلس الشيوخ سيصوت هذا الأسبوع على إجراء من شأنه تعيين مفتش عام للإشراف على تمويل أمريكي يتم إرساله إلى أوكرانيا وسط عملية عسكرية خاصة لروسيا.وقال: "هذا الأسبوع، سيصوت مجلس الشيوخ على تعديل لتعيين مفتش عام لتتبع كل دولار من أموال دافعي الضرائب يذهب إلى أوكرانيا".وأوضح هاولي أنه لا توجد سلطة واحدة في الوقت الحالي مسؤولة عن الإشراف على الإنفاق الأمريكي في أوكرانيا، مما يترك الوضع عرضة للإهدار والاحتيال وسوء المعاملة، مضيفا أن الولايات المتحدة تحتاج أيضًا إلى مراقبة المعدات العسكرية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا وجهود مكافحة الفساد الأوكرانية.وتتجاوز المساعدات العسكرية وغير العسكرية الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا 100 مليار دولار وتشمل صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة إطلاق الصواريخ والدبابات والمدفعية ذاتية الدفع والمدافع المضادة للطائرات وأنواع مختلفة من الذخيرة.يشار إلى أن الكرملين كان قد حذر من المزيد من إمدادات الأسلحة التي قد تعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20221208/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستواصل-إرسال-المساعدات-إلى-أوكرانيا-1070965254.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"الشيوخ الأمريكي" يصوت على تعيين مفتش عام للإشراف على تمويل واشنطن لأوكرانيا
21:14 GMT 27.03.2023 (تم التحديث: 21:15 GMT 27.03.2023) تابعنا عبر
أعلن السناتور الجمهوري الأمريكي جوش هاولي، أن مجلس الشيوخ سيصوت هذا الأسبوع على تعيين مفتش عام للإشراف على التمويل الامريكي إلى أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك. ووفق مقال له، على فوكس نيوز، أكد هاولي إن مجلس الشيوخ سيصوت هذا الأسبوع على إجراء من شأنه تعيين مفتش عام للإشراف على تمويل أمريكي يتم إرساله إلى أوكرانيا وسط عملية عسكرية خاصة لروسيا.
وقال: "هذا الأسبوع، سيصوت مجلس الشيوخ على تعديل لتعيين مفتش
عام لتتبع كل دولار من أموال دافعي الضرائب يذهب إلى أوكرانيا".
وأوضح هاولي أنه لا توجد سلطة واحدة في الوقت الحالي مسؤولة عن الإشراف على الإنفاق الأمريكي في أوكرانيا، مما يترك الوضع عرضة للإهدار والاحتيال وسوء المعاملة، مضيفا أن الولايات المتحدة تحتاج أيضًا إلى مراقبة المعدات العسكرية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا وجهود مكافحة الفساد الأوكرانية.
وكانت الدول الغربية قد عززت دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022 هناك.
وتتجاوز المساعدات العسكرية وغير العسكرية الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا 100 مليار دولار وتشمل صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة إطلاق الصواريخ والدبابات والمدفعية ذاتية الدفع والمدافع المضادة للطائرات وأنواع مختلفة من الذخيرة.
يشار إلى أن الكرملين كان قد حذر من المزيد من إمدادات الأسلحة
التي قد تعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع.