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https://sputnikarabic.ae/20230327/العراق-يوقف-عرض-مسلسل-الكاسر-بعد-يومين-من-بداية-بثه-في-رمضان-1075210197.html
العراق يوقف عرض مسلسل "الكاسر"... بعد يومين من بداية بثه في رمضان
العراق يوقف عرض مسلسل "الكاسر"... بعد يومين من بداية بثه في رمضان
قرر العراق رسميا، وقف عرض مسلسل تلفزيوني بدأ عرضه في شهر رمضان، وذلك بعد أن أثار غضبا عشائريا داخل بغداد. 27.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-27T17:01+0000
2023-03-27T17:01+0000
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وأصدر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، علي المؤيد، أمس الأحد، توجيها بوقف عرض مسلسل "الكاسر"، وأنه أبلغ القناة العارضة له "يو تي في" بالقرار.وقال في بيان رسمي، إن وقف عرض "الكاسر" جاء تلبية لـ"مطالبات نيابية وعشائرية عديدة وصلت إلى الهيئة".وتابع مؤكدا أن الهيئة "تقدّر عاليا المطالبات العشائرية لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز، وسنتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم".ولفت المؤيد إلى أنفي هذا الصدد، دعا المؤيد "وسائل الإعلام الوطنية إلى التعاون والتضامن في تقديم المحتوى الهادف والمثمر والجامع لكل أطياف الشعب العراقي ومنع أي حالات من شأنها الإضرار بأجواء شهر رمضان الفضيل".جاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بوقف عرض مسلسل "الكاسر"، بعد أن طالب أحد مشايخ العشائر الجنوبية، رئاسة الوزراء العراقية، وهيئة الإعلام والاتصالات، بإيقاف عرضه، لما "يتضمّن من إساءة للعشائر الجنوبية، وتشبيهها بـ(الإرهاب الداعشي)، وحظر عرضه على مواقع التواصل والاعتذار الرسمي من قبل الجهة المنفذة لهذا العمل الهدام".بينما أشار النائب العراقي المستقل، مصطفى سند، في طلب أرسله إلى الهيئة، أن المسلسل "يسيء إلى مختلف المكونات العراقية خاصة في الجنوب، وينتهك حرمة الشهر الفضيل، وهذا مخالف لقواعد البث الإعلامي".وكانت قناة "يو تي في" العراقية أصدرت بيانا للدفاع عن مسلسلها "الكاسر"، مؤكدة الاعتدال والوسطية، وأن مضمونه يأتي في إطار الأغراض المهنية والدرامية.وأشارت القناة إلى أن أي أغراض أخرى غير موجودة "إلا في عقول أصحابها"، وفق قولها.ومسلسل "الكاسر" من تأليف، مسلم داود البصري، وإخراج أيمن ناصر زيدان، وإنتاج قناة "يو تي في"، ومن بطولة، غالب جواد، ومحمود أبو العباس، وميمون الخالدي، وتدور أحداثه في بيئة ريفية ذات طابع عشائري يتسم بالثأر والصراع القبلي.يشار إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، قررت الشهر الماضي، منع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة".وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قناتي" MBC العراق" و"الشعائر" استجابت لتوجيه الهيئة.وقالت إن التوجيه يأتي في إطار الرغبة في عدم بث أي أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية ومنها العملان الفنيان المذكوران.ومسلسل "معاوية" من إنتاج مجموعة قنوات MBC وكان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ويعيد المسلسل قراءة شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان الحقيقية، بشكل جديد من خلال العمل الدرامي.وكانت قناة "الشعائر" العراقية أعلنت في وقت سابق التحضير لإنتاج فيلم سينمائي ضخم بعنوان "شجاعة أبو لؤلؤة" قاتل الصحابي عمر بن الخطاب.
https://sputnikarabic.ae/20230228/بعد-أزمة-معاوية-بين-السعودية-والعراق-مسلسلات-وأفلام-عربية-أثارت-خلافات-بين-الدول-1074131240.html
https://sputnikarabic.ae/20220416/مسلسل-العاصوف-السعودي-يثير-جدلا-بسبب-تناوله-لأحداث-غزو-العراق-للكويت-1061257579.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, رمضان, منوعات
العراق, أخبار العراق اليوم, رمضان, منوعات

العراق يوقف عرض مسلسل "الكاسر"... بعد يومين من بداية بثه في رمضان

17:01 GMT 27.03.2023
© AP Photo / Hadi Mizbanبغداد العراق
بغداد العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
بغداد العراق
© AP Photo / Hadi Mizban
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قرر العراق رسميا، وقف عرض مسلسل تلفزيوني بدأ عرضه في شهر رمضان، وذلك بعد أن أثار غضبا عشائريا داخل بغداد.
وأصدر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، علي المؤيد، أمس الأحد، توجيها بوقف عرض مسلسل "الكاسر"، وأنه أبلغ القناة العارضة له "يو تي في" بالقرار.
وقال في بيان رسمي، إن وقف عرض "الكاسر" جاء تلبية لـ"مطالبات نيابية وعشائرية عديدة وصلت إلى الهيئة".
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وتابع مؤكدا أن الهيئة "تقدّر عاليا المطالبات العشائرية لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز، وسنتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم".
ولفت المؤيد إلى أن
"هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تراقب وترصد كل ما من شأنه أن يمس التماسك والنسيج المجتمعي العراقي، وستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة لمنع ذلك".
في هذا الصدد، دعا المؤيد "وسائل الإعلام الوطنية إلى التعاون والتضامن في تقديم المحتوى الهادف والمثمر والجامع لكل أطياف الشعب العراقي ومنع أي حالات من شأنها الإضرار بأجواء شهر رمضان الفضيل".
جاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بوقف عرض مسلسل "الكاسر"، بعد أن طالب أحد مشايخ العشائر الجنوبية، رئاسة الوزراء العراقية، وهيئة الإعلام والاتصالات، بإيقاف عرضه، لما "يتضمّن من إساءة للعشائر الجنوبية، وتشبيهها بـ(الإرهاب الداعشي)، وحظر عرضه على مواقع التواصل والاعتذار الرسمي من قبل الجهة المنفذة لهذا العمل الهدام".
بينما أشار النائب العراقي المستقل، مصطفى سند، في طلب أرسله إلى الهيئة، أن المسلسل "يسيء إلى مختلف المكونات العراقية خاصة في الجنوب، وينتهك حرمة الشهر الفضيل، وهذا مخالف لقواعد البث الإعلامي".
وكانت قناة "يو تي في" العراقية أصدرت بيانا للدفاع عن مسلسلها "الكاسر"، مؤكدة الاعتدال والوسطية، وأن مضمونه يأتي في إطار الأغراض المهنية والدرامية.
وأشارت القناة إلى أن أي أغراض أخرى غير موجودة "إلا في عقول أصحابها"، وفق قولها.
ومسلسل "الكاسر" من تأليف، مسلم داود البصري، وإخراج أيمن ناصر زيدان، وإنتاج قناة "يو تي في"، ومن بطولة، غالب جواد، ومحمود أبو العباس، وميمون الخالدي، وتدور أحداثه في بيئة ريفية ذات طابع عشائري يتسم بالثأر والصراع القبلي.
يشار إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، قررت الشهر الماضي، منع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قناتي" MBC العراق" و"الشعائر" استجابت لتوجيه الهيئة.
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وقالت إن التوجيه يأتي في إطار الرغبة في عدم بث أي أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية ومنها العملان الفنيان المذكوران.
ومسلسل "معاوية" من إنتاج مجموعة قنوات MBC وكان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
ويعيد المسلسل قراءة شخصية الصحابي معاوية بن أبي سفيان الحقيقية، بشكل جديد من خلال العمل الدرامي.
وكانت قناة "الشعائر" العراقية أعلنت في وقت سابق التحضير لإنتاج فيلم سينمائي ضخم بعنوان "شجاعة أبو لؤلؤة" قاتل الصحابي عمر بن الخطاب.
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